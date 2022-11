Sara Carbonero desvela los secretos de su dura estancia en el hospital

Sara Carbonero reaparecía en Instagram este martes, solo 24 horas después de haber recibido el alta tras estar ingresada una semana en una clínica madrileña.

En un post acompañado de un vídeo en el que aparece en el asiento del copiloto volviendo a casa en coche, Sara Carbonero se expresaba así hace unas horas.

La influencer sostenía que este vídeo lo hizo cuando la felicidad "no me cabía en el pecho por sentir de nuevo el aire en la cara y disfrutar de otro atardecer más". Además, dejaba claro que "estoy muy bien" tras salir hace unas horas de la clínica.

"Muchísimas gracias a todos los que os habéis preocupado por las innumerables muestras de cariño", ha escrito. "Me abruman y me llenan de energía para seguir adelante", continuaba. A su vez, agradecía la labor de los médicos de la Clínica Universidad de Navarra "por llevarme en volandas y cuidarme estos días".

Sara Carbonero desvela que sus peores días ya han pasado

También ha puesto en valor cómo "la gente de siempre", su gente, le ha apoyado en todo momento. Se refiere a ellos como "ese grupo reducido de personas que no me ha soltado la mano ni un segundo".

| GTRES

Asimismo, como melómana que es la exmujer de Casillas, no se ha olvidado de la música.

"No me quiero extender mucho más, como reza la canción que me ha acompañado y 'salvado' estos días de 'encierro', de esta 'Rabia suave': 'Yo quiero bailar'".

De esta semana tan complicada para ella y su familia, saca algo en claro. Y es una gran lección que se ha llevado.

"Me quedo además con una frase de uno de mis médicos que será mi mantra desde hoy: 'Cada día tiene su afán'. Que todos consigamos encontrarlo en las pequeñas cosas", ha escrito.

El emotivo post que destapa el "infierno" de su ingreso

La protagonista de la semana desvela que durante esos días en el hospital, "una mano te sujeta fuerte mientras te toca los acordes de guitarra de tu canción preferida para dormirte".

"Una voz te lee el periódico cada mañana, unos brazos firmes te sostienen para ponerte en pie de nuevo y dar paseos en círculo por los pasillos del hospital", rememoraba.

Se refiere también a ese momento en que "unos niños te esperan en casa con los brazos abiertos y la pizarra llena de mensajes. Unas amigas que cogen el primer avión para traerte unas flores y un puñado de risas", ha confesado la influencer.

| EuropaPress

Por tanto, tras este nuevo bache, solo tiene palabras de agradecimiento por sentirse tan arropada y querida. "Estoy agradecida con la vida, y con estos baches que nos ubican de nuevo. Nos recuerdan lo verdaderamente importante de la vida, nos hacen más sabios y nos enseñan a vivir al día, y a abrazar la incertidumbre".

Además, Sara Carbonero daba un consejo a todos aquellos que la siguen en sus redes sociales y desea que la gente "confíe y ame".

También desea que "seamos amables siempre con los demás porque nunca sabemos la batalla que está librando cada uno", ha finalizado su emotivo mensaje en redes.

Reacciones a la reflexión de Sara Carbonero tras salir del hospital

Tras su post viral, Sara Carbonero ha recibido todo tipo de mensajes de cariño, especialmente de famosos como Carlota Corredera, Carme Chaparro, Paula Echevarría, Ana Milán, Mercedes Milá o Eva González, entre otros.

Además, una mujer que ha sufrido tanto en la vida, como Ana Obregón, le ha mandado este cálido mensaje.

"Sara, eres otro ejemplo de los que luchan esta maldita batalla dándonos lecciones de vida cada segundo a los que os acompañamos y queremos", ha dicho la actriz.

"No te mando fuerza, la fuerza es para levantar pesas. Te mando ánimo, energía, luz y amor. Seguirás bailando por mucho tiempo con el acorde más bonito de la vida: el amor", concluía la respuesta de Obregón.