Sara Carbonero coge fuerza y toma la decisión más complicada de su vida

La noticia del fallecimiento de Elena Huelva nos ha dejado a todos consternados. Las redes sociales están inundadas de mensajes de cariño y admiración hacia la joven que había logrado ganarse un hueco en el corazón de todos con su optimismo y superación. Y lo que está claro es que sus ganas han ganado.

Sara Carbonero ha sido uno de los grandes pilares de la joven durante su enfermedad. La periodista ha cogido fuerzas y ha tomado una de las decisiones más duras de su vida: darle el último adiós a Elena Hueva. En los últimos meses, las muestras de cariño a través de las redes sociales dejaban constancia del gran vínculo que las unía a las dos.

La prensa ha podido captar a Sara Carbonero llegando al tanatorio con un rostro muy triste, y aun así ha tenido unas palabras con los medios de comunicación.

Sara Carbonero toma la decisión más complicada

Sara Carbonero y Elena Huelva mantuvieron una relación muy estrecha durante muchos años y vivieron auténticos momentos inolvidables juntas. Sara Carbonero estuvo al lado de la joven todo el tiempo y se convirtieron en dos grandes amigas y confidentes.

| EuropaPress

Elena consiguió ganarse el cariño de todo el mundo con su actitud positiva. La joven conquistó el corazón de todos, por lo que la noticia de su partida ha dejado a todos totalmente destrozados.

Son varios los rostros conocidos que han querido trasladarse a Sevilla para darle el último adiós a Elena. Entre ellos, Sara Carbonero. La periodista se armaba de valor y viajaba hasta Sevilla para despedirse de su amiga.

Sara Carbonero llegaba al tanatorio con el rostro muy afligido y un gran ramo de flores. La comunicadora ha querido mostrar su cariño con ese bonito gesto que habrá emocionado, y mucho, a la familia de Elena. Además, la periodista ha querido dar las gracias a los medios que estaban ahí.

Antes de trasladarse a Sevilla, Sara Carbonero utilizó las redes sociales para mandarle un bonito y entrañable mensaje, a modo de despedida:

"Querida Elena, qué día tan triste, qué vacío tan grande y qué injusta es la vida. Cómo duele. Me has enseñado e inspirado tanto, tanto. Ya te lo dije, me cambiaste la vida", escribía la Sara en sus redes sociales.

"Gracias por todo lo que me has ayudado y enseñado. Ojalá haber tenido algo más de tiempo para bailar. Te voy a echar mucho de menos. Nada va a ser lo mismo", finalizaba Sara Carbonero.

El gran vínculo entre Sara Carbonero y Elena Huelva

El vínculo que se formó entre Sara Carbonero y Elena era prácticamente inquebrantable. Se conocieron por casualidad una tarde en Gran Vía, y desde el minuto uno comenzaron a forjar una amistad que las llevaría a vivir grandes momentos juntas.

| Instagram @emihupa

Era muy habitual ver las publicaciones que subían a redes sociales, donde ambas disfrutaban de una tarde de salidas, conciertos o cenas.

Sara Carbonero reconoció que había podido hablar con ella antes de su partida. Sara habló con Huelva por teléfono:

“Hace unos días hablamos por teléfono para despedirnos, pero en lo más profundo de mí tenía la esperanza, igual que tú, de que eso no ocurriera”, revelaba Carbonero.

Ahora, cientos de mensajes están inundando las redes, el cariño que despertó Elena en todos ha sido inmenso. Su lucha y su gran optimismo ha calado muy a fondo en todos nosotros. El legado de Elena Huelva siempre permanecerá en nuestros corazones porque sí, sus ganas han ganado.

