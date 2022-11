Sara Carbonero, al descubierto: cuentan la única verdad de su operación

En las últimas horas, Sara Carbonero ha estado en boca de todos los medios. No es para menos la verdad porque tras la exclusiva que lanzó Lecturas en la que aseguraba que la periodista había tenido que ser operada de urgencia el pasado lunes, 21 de noviembre, empezaron a saltar todas las alarmas.

Y es que generaba bastante preocupación el estado de salud de la presentadora, ya que, recordemos, que en 2019 fue diagnosticada de un cáncer de ovario por el que tuvo que ser operada. Aunque meses después se recuperó de ello, lo cierto es que a lo largo de estos años ha estado teniendo alguna que otra revisión médica para controlar la situación.

Tras esta intervención, ni la misma Sara Carbonero ni su familia se ha querido pronunciar al respecto, No obstante, la que sí ha querido aclarar cuál es la situación de la toledana ha sido una íntima amiga suya, Isabel Jiménez, quien ha desvelado públicamente la última hora de salud de Sara Carbonero.

| GTRES

Isabel Jiménez habla del estado de salud de Sara Carbonero

Desde luego, nada más salir a la luz la noticia de que Sara Carbonero había tenido que ser operada de urgencia hace unos días en la Clínica Universitaria de Navarra, todos los medios no podían evitar poner el foco de atención en ella.

Y es que fue en uno de estos exámenes médicos donde el equipo sanitario de la exmujer de Iker Casillas tomó la decisión de que debía ser intervenida quirúrgicamente. Ahora, por el momento, la periodista no ha salido a ofrecer declaraciones sobre este contratiempo de salud que ha sufrido.

Ni siquiera su madre ni su hermana, Goyi Arévalo e Irene Carbonero, quienes no se han separado ni un segundo de la exmujer del exfutbolista mientras estaba ingresada en el hospital. Pero, la que sí ya se ha pronunciado respecto a la delicada situación de la toledana ha sido un pilar fundamental para esta.

Así es, nos estamos refiriendo a su gran amiga, Isabel Jiménez, quien también, evidentemente, ha estado muy pendiente de Sara Carbonero. Y es que ambas mantienen una larga amistad desde que se conocieron en el momento en que trabajaron juntas en Telecinco. A partir de entonces, se convirtieron en uña y carne y se volvieron inseparables.

De hecho, buena prueba de ello es que la misma periodista es madrina de Hugo, el primogénito de la almeriense. Además, ambas tienen una marca de moda, Slowlove, firma que se fundó en 2015.

Ahora, la amiga de David Cantero no ha dudado en ser la primera en explicar cómo se encuentra la novia de Nacho Taboada. Fue a la misma Lydia Lozano, con quien coincidió en la sala de maquillaje, a quien le dio la última hora de la toledana. Tal y como la colaboradora de Sálvameconfesó, Jiménez le transmitió "tranquilidad" respecto a esta complicada situación.

"Me ha dicho que todo está bien. Al ver la cara de Isabel me ha dado como tranquilidad", empezaba diciendo la tertuliana. "A mí me ha transmitido tranquilidad con su sonrisa, me ha dado subidón", aclaraba.

En esta misma línea, la amiga de Sara Carbonero también le contó lo mismo a Marta López, que también se la encontró en la misma sala que a Lozano. "No te preocupes, que está muy bien", le habría dicho la almeriense a la colaboradora de Ya es mediodía.

| GTRES

Iker Casillas sale en defensa de su exmujer

Quien también se ha pronunciado sobre la situación que está atravesando Sara Carbonero ha sido su expareja, Iker Casillas, quien no ha podido estar al lado de ella porque se encuentra en Qatar con motivo del mundial de fútbol.

Lo cierto es que el exfutbolista salía a defender públicamente a la madre de sus hijos y criticaba a los medios por cómo están gestionando este tema de su salud. "La carrera por dar la noticia. La carrera por dar la noticia aunque de salud sea", empezaba diciendo vía Twitter.

"La carrera por dar la noticia aunque de salud sea y no pensar en el implicado. La carrera de cascar la puta noticia y no reparar en el daño que hacen también a su entorno. Lamentable. LA NOTICIA", cargaba duramente contra le prensa.