Santiago Segura desvela en qué gasta su dinero: 'Es ostentoso'

Santiago Segura es uno de los actores y directores más famosos de nuestro país tras protagonizar y dirigir la saga Torrente. El caso es que está a punto de estrenar este viernes 2 de diciembre A todo tren 2.

En los últimos tiempos, Santiago Segura ha cambiado el registro de sus películas y ha tirado más por el familiar, como Padre no hay más que uno o la anteriormente citada.

El pasado verano, este presentaba la tercera parte de Padre no hay más que uno y tuvo a bien dar varias entrevistas de promoción. Y en alguna de ellas desveló ciertos aspectos personales que desconocíamos del director español.

Santiago Segura ha abierto su corazoncito y nos ha contado cómo es en la intimidad y que sufre en su vida más de lo que pudiera parecer a nivel público. Además, ha confesado que tiene una "mentalidad de pobre", según opina su círculo más cercano.

Santiago Segura se abre en canal para hablar de dinero

El creador de Torrente daba una entrevista para El Mundo y confesaba que "lloro más de lo que quisiera y sufro más de lo que quisiera. Creo que lo complicado en la vida es disfrutar. El disfrute no está ahí para todos y todos somos felices, no, la vida es un valle de lágrimas bastante duro", ha reflexionado en dicha entrevista.

Además, se ha puesto en el lugar de los que menos tienen y ha sacado a la palestra lo que mal llamamos "problemas del primer mundo".

| GTRES

"Soy un privilegiado, y tú, porque estamos aquí, con aire acondicionado, hablando de nuestras tonterías. Como cuando se te estropea la calefacción y te dicen: 'Problemas del primer mundo'. Es todo tan relativo", afirmaba este.

El artista madrileño entiende que "el drama y la comedia es una cuestión de punto de vista. Y de tiempo y de distancia, te puedes reír de ciertas cosas con distancia y con tiempo", reflexionaba.

La "mentalidad de pobre" de Santiago Segura

Con todo, el director de Padre no hay más que uno 3 ha desvelado el motivo por el que su gente le acusa de tener "mentalidad de pobre".

"Soy un poco absurdo. Ahora mismo vengo de la radio, me ponían un coche, pero he venido andando. Voy siempre en bicicleta del ayuntamiento, sigo utilizando el transporte público...", sostenía.

| Trendings

Además, ha rememorado tiempos de su adolescencia y cómo actuaba por aquel entonces en 'modo ahorrador'.

"Cuando salía un disco que quería a toda costa, mis amigos iban a El Corte Inglés y se lo compraban. Yo sabía que a los tres meses lo iba a conseguir en La Metralleta de segunda mano. Y el placer que me daba conseguirlo más económico creo que es el origen de las rebajas", ha dicho.

Santiago Segura desvela en qué gastó el pastizal que ha ganado

A colación de esa mentalidad tan ahorrativa, ha expuesto en qué quiso gastarse lo que recaudó en la afamada Torrente 2.

"Me fui a comprar un coche. Yo siempre había tenido coches de segunda mano y ya tenía visto un Mercedes SLK, de esos de capota dura que se echan para atrás. Era precioso, y de repente me visualicé en ese coche y dije: Es que esta no es la imagen que quiero dar", reflexionaba.

"Pero pensé, ¿por qué quiero este coche? Es ostentoso. La ironía de la vida es que no me lo compré y seguí en mi Cinquecento amarillo y un día uno me dice: 'Madre mía, con la pasta que tiene, vaya mierda de coche'".

Lo cierto es que este comentario "me hizo gracia, porque si hubiese sido al revés me habría dicho que ahí voy fardando", reconocía un sincero Segura.