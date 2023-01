Salvan a Antonio David Flores aportando unas pruebas que nadie esperaba

Antonio David Flores ha vuelto a ocupar la portada de una revista, pero en esta ocasión no ha tenido nada que ver. En ningún momento ha negociado con la publicación, simplemente se ha convertido en noticia por las informaciones aireadas en Telecinco. La colaboradora Makoke ha asegurado que Olga Moreno ya no vive con David Flores, por eso Diez Minutos ha investigado en el asunto.

Antonio David Flores estaba recibiendo críticas de todo tipo, sobre todo por parte de los defensores de su primera exmujer. Le acusan de aprovecharse de sus hijos para ganar dinero y hacer daño, pero no es cierto y las pruebas le han dado la razón. La revista Diez Minutos ha emitido un comunicado para dejar claro que el antiguo colaborador de Sálvame no se ha lucrado con la última portada.

Antonio David podría emprender acciones legales contra todos aquellos que le acusen de ser un traidor. En ningún momento ha jugado sucio con sus hijos y su abogado ha aportado pruebas, quizá pongan el asunto en manos de la justicia. Flores está cansado de que le acusen siempre de lo mismo, pero afortunadamente esta vez ha podido demostrar su inocencia.

El comunicado que ha emitido Diez Minutos ha salvado a Antonio David, nadie esperaba una prueba tan contundente. La publicación ha explicado que empezó a investigar después de escuchar a Makoke y que nunca se pusieron en contacto con Flores. Cabe la posibilidad de que la exmujer de Kiko Matamoros reciba una demanda, pues su información no es correcta del todo.

Flores lleva mucho tiempo retirado de los programas de Telecinco y su abogado ha dado un golpe en la mesa. El ex de Olga Moreno ha llegado a su límite y no consiente que en televisión se hable más de su hijo porque es anónimo. En ningún momento ha participado de nada, siempre ha estado al margen y no es justo que todos hablen de él.

Antonio David Flores ha cambiado de vida

Antonio David ha alquilado un piso en Málaga para que su hijo esté más a gusto, quiere estar con él y que deje de vivir con Olga Moreno. Eso sí es cierto, pero lo que no es verdad es que lo haya hecho por venganza porque se sigue llevando bien con Olga. Continúan siendo una familia, al menos eso es lo que cuentan los periodistas que han decidido posicionarse a su favor.

Flores estaba recibiendo críticas y ataques bastante duros, pero le han salvado en el último momento y ahora todo ha cambiado. Las redes sociales también han reflejado este giro de guion porque nadie puede negar la evidencia. El novio de Marta Riesco nunca ha comercializado con su hijo y no tiene nada que ver con la última portada que han publicado.

En Sálvame siguen sin confiar en su viejo compañero, aseguran que es el único responsable de la fama de su hijo. Sin embargo, la única persona que ha hablado de él en los programas de Telecinco es Rocío Carrasco. Primero lo hizo en su documental y después en una infinidad de programas que animaron a muchos colaboradores a sumarse al tema.

Antonio David Flores está en manos de su abogado

Antonio David confía plenamente en su representante legal, siempre ha sabido que estaba en las mejores manos. Poco a poco ha ido ganando demandas y una de las más sonadas es la de La Fábrica de la Tele, por despido improcedente. La productora de Sálvame le ha tenido que pagar una indemnización muy cuantiosa.

Flores se ha negado a responder en ninguna revista ni en ningún plató, solamente lo hará en sede judicial. Supuestamente ha demandado a muchos colaboradores de Telecinco que habrían distribuido información incierta.

