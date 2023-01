'Sálvame' publica una exclusiva que hunde a Carmen Borrego: 'Asco y pena'

Carmen Borrego está sufriendo por el distanciamiento de su hijo, pero también porque Gustavo, la mano derecha de su madre, ha sido acusado de 'topo'. A este se le ha señalado diciendo que se ha burlado de la colaboradora de forma cruel. Y en Sálvame ahora es cuando se ha dado la exclusiva de cómo lo hacía.

La propia afectada ha reconocido que ha leído el chat de WhatsApp donde aquel, al que considera su hermano, se reía sin tapujos de ella. Es más, ha indicado que junto a él también lo hacían Belén Ro y Kiko Hernández, que es quien ha sacado a la luz el comportamiento de Gustavo. Tras leer todo el intercambio de mensajes ha confesado sentir asco y pena por ser tratada de este modo por sus amigos.

Carmen Borrego confiesa la verdad en Sálvame

La hermana de Terelu lleva días pasándolo mal al desvelarse que el chófer de su madre las había grabado sin que ellas lo supieran. Y también por saber que este hombre, como ha contado Kiko, se reía de ella.

Carmen ahora ha podido salir de dudas sobre las supuestas bromas de aquel. Y es que este, además de pedirle perdón, le ha enseñado algo.

Nos estamos refiriendo al chat que tenía con Hernández, Ro y otra amiga de la Campos que es anónima. Chat donde se burlaban sin reparos de su físico y ella lo ha revelado en pleno directo de Sálvame.

Borrego tras darlo a conocer ha reconocido lo mal que se siente tras saber que amigos a los que quiere le han hecho tanto daño. Ha dicho: “Cuando te das cuenta de cómo se ha formado todo esto y eres consciente de que personas que para ti eran de tu familia, tus amigos de verdad, tienen un chat donde se dedican a reírse constantemente de ti, de tu físico, me parece sencillamente cruel”.

“Me parece asqueroso, me parece feo y me duele por las personas que estaban dentro, que sí han sido mis amigas de verdad”.

Acto seguido ha añadido: “Se le ha hecho responsable a Gustavo de ser el que incitaba a que se rieran de mí y de que subía fotos mías. Y yo he comprobado que no es él el que comparte las imágenes para reírse de mí. De mi papada las ha subido Kiko”.

De igual modo, ha admitido que al ir leyendo el citado chat ha ido sintiendo “pena y asco. Pero no he llorado, porque estoy harta de llorar y de dar la imagen de pobrecita. Eso sí, sencillamente no estoy bien porque no es agradable ver que tus amigos te utilizan para reírse”.

“Tienen que tener una vida muy pobre para criticarme a mí. Los comentarios que me han dolido muchísimo han sido los de Belén, porque siempre he dicho que era mi hermana, pero ya no lo volverá a ser. Y también me duele de Kiko, que ha sido mi compañero”.

Carmen Borrego se muestra muy tajante en Sálvame

La hija menor de María Teresa Campos no ha podido ocultar su decepción ni su dolor tras 'desenmascarar' a quienes la rodean. Aunque esta situación la ha llevado a mostrarse muy firme respecto a seguir teniendo una relación con dichos individuos. Exactamente ha manifestado: “Para mí, estas personas, no voy a decir la palabra muerto porque me parece muy fea, pero han desaparecido de mi vida de por vida”.

“Después de todo lo que he visto, evidentemente, todas estas personas no están en mi vida”.

