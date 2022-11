Rosa Villacastín destapa el problema mental que hunde a uno de 'Sálvame'

Rosa Villacastín es, sin duda alguna, una de las grandes periodistas del corazón de nuestro país. La escritora lleva décadas dedicadas al mundo de la crónica social y conoce como nadie los entresijos de los famosos de nuestra sociedad. La periodista ha hablado con otra de las grandes figuras de la prensa del corazón, Chelo García-Cortés.

Chelo se ha desnudado como nunca ante el público con la publicación de sus memorias. La periodista está dispuesta a revivir algunos de los pasajes más duros de su vida y ha sido con Rosa Villacastín con quien ha querido confesarse sobre ello.

Rosa Villacastín desvela los momentos más duros de la periodista

Rosa Villacastín y Chelo mantienen una gran relación desde hace años, ambas comparten su pasión por el periodismo y la crónica social. La colaboradora de Sálvame no ha dudado en concederle una entrevista a Villacastín donde cuenta todo sobre sus memorias.

| Trendings

Para la exsuperviviente no ha sido nada fácil publicar este libro, hay muchos pasajes en su vida que no han sido fáciles de rememorar. A sus 70 años, la popular periodista viene dispuesta a exorcizar sus demonios, revelando asuntos de su vida privada que muy pocos conocen.

Para Chelo uno de los momentos más duros a los que ha tenido que enfrentarse fueron los problemas mentales de su madre: "Mi madre vivía en el psiquiátrico. Yo lo que notaba era que mi madre unas veces era una mujer bellísima y otras veces no se levantaba de la cama", confiesa a Rosa Villacastín.

La periodista también se ha abierto por completo con respecto a Isabel Pantoja. Durante muchos años, Chelo y la tonadillera mantuvieron una gran relación de amistad. Sin embargo, esta fue deteriorándose poco a poco hasta romperse por completo.

Chelo no se arrepiente de haber terminado la relación, aunque reconoce que vivió grandes momentos a su lado: "He querido mucho a Isabel Pantoja, soy amiga, luego cada uno elige su camino, he aprendido que uno da más que el otro", revela.

Rosa Villacastín es conocedora de la complicada situación laboral que atraviesa la periodista, sobre todo, con respecto a sus problemas económicos.

Mucho se ha publicado sobre los pasos que estaría dando Chelo en la sombra. Hace unas semanas se revelaba que la periodista estría pensando dar el salto a El Programa de Ana Rosa. Sin embargo, Chelo ha querido abordar este tema con Rosa Villacastín:

| GTRES

"Es totalmente falso. Yo no he pedido trabajo ni a Ana Rosa ni a nadie más. Yo sigo en Sálvame porque me siento muy a gusto, a veces pienso que estoy casada con el programa", ha querido aclarar para Diez Minutos.

Chelo se confiesa sobre lo duro que ha sido el último año

Para la colaboradora de televisión, el último año ha sido de lo más duro. El varapalo a su salud que sufrió en pleno programa la mantuvo alejada de su trabajo durante casi dos meses. La periodista se rompió el radio y lo pasó realmente mal.

"El más terrible, la caída que tuve a finales del pasado mes de mayo. Me ocasionó la ruptura del radio en la zona de la muñeca. Me operaron y he estado de baja dos meses y medio", confesaba a Rosa Villacastín.

Ahora, la colaboradora afronta con fuerzas esta nueva etapa, donde cuenta con el amor y apoyo de su pareja.