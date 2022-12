Rosa Villacastín habla de la traición de Tamara Falcó y lanza un mensaje contundente

Rosa Villacastín es una de las periodistas del corazón más veteranas de nuestro país. La escritora lleva décadas vinculada al mundo de la prensa rosa y, sin duda, no existe nadie mejor que ella para hablar de los entresijos de los famosos de nuestra sociedad.

La periodista ha seguido muy de cercana todos los últimos acontecimientos que han ocurrido en el mundo del corazón en los últimos meses. Rosa ha estado muy pendiente de todo el entramado de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. No hay duda de que ese ha sido el gran tema de los últimos tiempos. Sin embargo, Rosa tiene muy clara su postura con respecto a los movimientos de la marquesa de Griñón.

Rosa considera que hay ciertas cosas en las que Tamara ha obrado mal y ha aprovechado su última aparición en televisión para confirmarlo.

Rosa Villacastín lanza un mensaje claro a Tamara Falcó

La hija de Isabel Preysler ha sido la gran protagonista de la prensa del corazón en este año. Su nombre ha acaparado cientos de titulares que no han dejado indiferente a nadie. Y lo cierto es que Tamara, lejos de permanecer callada a que amaine la tormenta, optó por avivar la polémica.

La marquesa de Griñón demostró que no tenía ningún problema en exponerse a los medios de comunicación y, sobre todo, de hablar independientemente de la cadena que sea. Tras todo el revuelo mediático que se originó con la noticia de la infidelidad, Tamara pasó a estar en el ojo público como nunca antes había estado.

La hija de Carlos Falcó es una de las colaboradoras habituales de El Hormiguero, programa donde triunfa cada semana. Y aunque fue ahí donde anunció su boda con Onieva, sería días más tarde en Sálvame donde hablaría de la ruptura. Eso fue algo que revolucionó por completo a los medios de comunicación.

Sálvame, el programa donde tanto había hablado de ella, tanto bien como mal, fue el que eligió para pronunciarse públicamente. Esto fue un hecho que conmocionó a todos, sobre todo, a Rosa Villacastín. La periodista ha aprovechado su visita al programa de El Show de Bertín para abordar el tema y dejar clara su postura.

Rosa Villacastín ha estado muy pendiente de toda la historia de Falcó, y considera que no actuó consecuentemente. La periodista ha querido mandar un mensaje claro y tajante sobre las palabras de Tamara en Sálvame.

"Ella cometió un error, se fue a una televisión, cuando ella está en un programa como el de Pablo Motos. Yo me hubiese ido al de Pablo a que me hiciera la entrevista", señalaba Rosa.

Bertín, que no era conocedor de la historia, mostró su sorpresa: "¡Vaya lío entre cadenas!", expresaba.

Rosa Villacastín sabe la reacción de Isabel Preysler

Pero, además, Rosa va más allá y asegura que Isabel Preysler no vio con buenos ojos la decisión que tomó su hija. La periodista asegura que Tamara no estuvo bien asesorada en ese momento y no actuó como debería.

"Eso su madre lo vio mal, ella no estuvo bien asesorada. Lo que tendría que haber hecho es quedarse en casa. Y si vas a hablar, habla en el programa donde te están pagando", sentenciaba Villacastín.

Y es que las palabras de Rosa fueron aplaudidas por la mayoría de usuarios en redes sociales. Muchos fueron los que tacharon, en su momento, de haber traicionado al programa de Pablo Motos.

