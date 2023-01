Rosa Villacastín cuenta dónde está el marido de Ana Rosa Quintana

Rosa Villacastín ha desvelado todos los motivos que han llevado al marido de Ana Rosa Quintana a hacer las maletas y abandonar el hogar familiar. Y es que, después del año tan complicado por el que han tenido que pasar, todo apunta a que este hombre ya no ha podido más.

A finales del 2021, 'la reina de las mañanas' dejó sin palabras a todos los seguidores de El programa de AR al confesar que, muy a su pesar, tenía que abandonar su puesto de trabajo para luchar contra el cáncer de mama que le acababan de diagnosticar.

Y, aunque no fue un camino fácil, un año después de su retirada de los platós la compañera de Rosa Villacastín regresó a su segundo hogar por todo lo alto.

| GTRES

Ahora, y totalmente recuperada, la presentadora oficial de este matinal de Mediaset España ha concedido a la revista Diez Minutos una de sus entrevistas más personales.

En ella, le ha confesado a Rosa Villacastín por qué su marido a se ha ido de casa después de los duros momento que ha tenido que pasar a su lado.

Rosa Villacastín se entera de todos los detalles

Rosa Villacastín se ha quedado verdaderamente sorprendida después de que Ana Rosa le contara qué es lo primero que hicieron ella y su marido después de que consiguiera superar su dura enfermedad.

Según ha desvelado Quintana en esta entrevista, en cuanto pudieron, todos hicieron las maletas para hacer el viaje que tanto estaban esperando.

"Este año hemos pasado unas navidades casi como cuando era adolescente, porque hemos aprovechado para hacer un viaje a Tailandia toda la familia, mis tres hijos, mi marido y yo", le ha asegurado a Rosa Villacastín.

| Europa Press

Para 'la reina de las mañanas', Juan ha sido uno de sus grandes apoyos durante su lucha contra el cáncer. Por eso, no ha querido dejar pasar la ocasión para poner en valor todo lo que ha hecho por ella.

"Me ha hecho sentir la mejor del mundo, cuando me puse de rubia me decía: 'tienes una cabeza preciosa'. Es verdad que mala cara nunca he tenido, ni mal color, pero cuando se cae el pelo y las pestañas...".

Y, aunque ha confesado que "Juan ha sufrido mucho", sabe que "no lo ha dicho ni lo ha demostrado" para intentar hacer más llevadera esta complicada situación.

"Adelgazó un montón, más que yo. Supongo que es un esfuerzo tener a una persona, en este caso a mí, de la que no han dejado de preocuparse ni los chicos ni Juan ni mis amigas", le ha confesado a Rosa Villacastín a continuación.

Rosa Villacastín sabe que no ha sido fácil para ella

Además, la amiga y compañera de profesión de Rosa Villacastín ha querido aprovechar la ocasión para hablar de lo dura que fue su lucha contra el cáncer.

"He tenido bastante suerte, han salido bien las operaciones, el tratamiento, no he tenido efectos secundarios, he tenido compañía, mucho cariño, y, por otra parte, ha sido muy emocionante", ha asegurado Ana Rosa, muy contenta con los resultados.

| Mediaset

Según le ha confesado a Rosa Villacastín, en cuanto pudo, decidió regresar a su puesto de trabajo dentro de Telecinco, ya que, para ella, el "madrugar es un premio". "Poderme levantar todos los días para ir a trabajar, es lo mejor que me podía pasar".

"Ya estaba bien, estaba recuperada. Había pasado mi primera revisión y yo he estado sentada en este sofá viendo la vida pasar […] He trabajado toda la vida y quería recuperar mi vida, que también es sanador".

| GTRES

En relación con su salud mental, 'la reina de las mañanas' ha asegurado que lo más importante es que "no se te vaya la cabeza". Por eso, ha querido destacar que es fundamental estar ocupada y hacer cosas.

"Había días que no me apetecía moverme del sofá porque me habían dado la quimio. Estaba un poco más cansada, pero yo no he dejado de hacer deporte y de cuidar la alimentación", le ha asegurado a Rosa Villacastín.

