Rosa López admite que el tiempo se ha acabado y que ya no hay solución

Desde que Chenoa dio las polémicas declaraciones en las que pronunció la frase "mis amigas son Geno, Gisela, Natalia", todos los ojos están puestos en quien fue su amiga, Rosa López. Y es que bien se sabe que durante Operación Triunfo, entre ambas se formó una gran amistad que parecía ser irrompible.

No obstante, con el transcurso del tiempo, se ha podido observar que no eran tan amigas como nos hacían ver. Si bien es cierto que entre la dos siempre ha habido buen rollo o al menos hasta hace poco. Desde luego, hubiera amistad o no entre ellas, lo cierto es que con las palabras que pronunció la mallorquina sobre la granadina existe cierta duda de si su relación es la misma.

Ahora, tal y como ha confirmado Sálvame, Rosa López será una de las próximas invitadas del Mediafest Night Fever de hoy, 6 de enero. Será allí donde la cantante se sentará a hablar y explicará en qué punto se encuentra su relación con su examiga Chenoa.

Rosa López concederá una entrevista para hablar de Chenoa

Mucho tiempo se lleva especulando sobre la verdadera relación entre Chenoa y Rosa López. Y es que en el preciso momento en el que la exconcursante de OT no invitó a la granadina a su enlace matrimonial con Miguel Sánchez Encinas, saltaron todas las alarmas.

Desde ese entonces, no ha habido día en el que los medios no han preguntado a las dos protagonistas sobre cuál es la actual situación entre ambas. Entonces, ¿buen rollo o mal rollo? Esa era la verdadera pregunta.

Pero todo cambió cuando Chenoa aseguró ante la prensa que Rosa López simplemente era su compañera y no su amiga. Sin duda alguna, unas palabras que afectaron en lo más profundo a la ganadora de OT. "Me puse mala, caí con fiebre", reveló en su momento la cantante cuando escuchó las polémicas declaraciones de la que fue su amiga.

"Chenoa podría haber sido más diplomática. No quiero crear mierda de una amiga porque yo sí la considero amiga y sé cómo es mi amiga", aclaró. Sin embargo, lejos de quedarse ahí este asunto, ahora, Rosa López podría hablar con más detalle sobre lo que realmente piensa de su compañera.

Tal y como ha revelado Nuria Marín, una de las presentadoras de Sálvame, desde este espacio, la cantante será la invitada especial del Mediafest Night Fever. "Qué mejor regalo en la gala de Reyes que ofreceros la entrevista más esperada del momento", empezaba diciendo la catalana.

"Rosa reaparece para hacer repaso de todo y de todos", anunciaba. Es decir, que se pronunciará otra vez sobre la que fue su amiga. Desde luego, esta entrevista podría suponer un antes y un después en la actual relación que hay entre ambas. ¡Solo el tiempo dirá cómo acaba toda esta historia!

Las actuaciones de los concursantes del Mediafest Night Fever

Por otro lado, también se ha descubierto que no solo Rosa López concederá una entrevista, sino que también valorará las actuaciones de los concursantes del Mediafest Night Fever.

Rocío Carrasco actuará como Raquel del Rosario para cantar junto a Diego Martín el tema Déjame verte. Seguidamente, Víctor Sandoval se subirá al escenario al lado de Helena Bianco. Cristina Porta será Efendi, una de las representantes de Azerbaiyán en Eurovisión.

Asimismo, Ana María Aldón se convertirá en Jasmine y, uno de los excompañeros de Rosa López, Naím Thomas, será Aladdin. Todos ellos y muchos más actuarán esta noche.

