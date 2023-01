Rosa Benito ha estado 7 meses haciendo algo que nadie imaginaba

Rosa Benito echaba de menos tanto la televisión, que después de estar un tiempo alejada del medio y más concretamente de Telecinco, ha regresado. Han sido siete largos meses en los que Rosa no podía trabajar en el lugar que más le gusta, un plató de televisión, haciendo las veces de colaboradora.

Rosa Benito, desde que dejase su puesto de trabajo en Ya es mediodía, ya sea de manera voluntaria o vetada por Mediaset, no habíamos visto nuevamente en un plató a la ex de Amador.

Ha sido el pasado lunes 16 de enero el día en que la Televisión Canaria le dio la oportunidad de regresar para hacer de madrina en el programa Gente Maravillosa de la autonómica isleña.

El caso es que a pesar de todo lo que se ha hablado sobre Rosa Benito y su esperada vuelta a la televisión, la madre de Chayo Mohedano volvía por sus fueros. Y lo hacía en un programa blanco como el de Gente Maravillosa Canarias.

Rosa Benito confiesa qué ha hecho

Un formato que le ha acogido con todo el cariño del mundo y ella se ha sentido agradecida de que le diesen la opción de regresar a la televisión. Lo cierto es que ha aparecido pletórica después de ser presentada por la conductora del programa, Eloísa González. E incluso pronunciaba unas palabras que han emocionado a más de uno por lo profundo de las mismas.

En este programa, la temática versaba sobre el apoyo a las personas que se sienten solas. Así, ha puesto el foco en nuestros mayores, y en un momento dado, la invitada ha hablado de los recuerdos que tiene de su abuela. "Tengo tantos recuerdos de mi abuela tan bonitos, y nosotros hemos vivido con mi abuela, no mi abuela con nosotros".

Además, en otro momento el programa, Rosa Benito ha sido tajante sobre la polémica acerca del ingreso de las personas mayores en residencias.

"Lo veo muy doloroso. Gente que nos ha dado tanto que ahora mismo esté en una residencia, es injusto. A mí me daría una pena no poder disfrutar a mis hijos, que no puedan disfrutarme mis nietos".

Más allá de lo vivido este lunes, a Rosa Benito estos siete meses se le han hecho muy largos. Y es que siempre estaba la duda de los motivos por los que había dejado su silla de colaboradora al principio del pasado verano.

Rosa no quería hablar demasiado sobre ello y disfrutó un verano sin compromisos profesionales de por medio, que le ha servido para estar lo más tiempo posible junto a su familia.

Tras finalizar el verano, la duda seguía encima de la mesa sobre su posible regreso. Pero pasaban las semanas y no veíamos que la colaboradora volviese a ninguno de los programas en los que se rumoreaba que podría hacer su reaparición.

Rosa Benito tiene claro que volver a casa es casi imposible

Sí que la vimos entrar telefónicamente en Fiesta y deslizó que si bien sabe que "quieren que vuelva", apuntaba que "ahora mismo no es mi momento". Unas palabras llenas de significado y que se añadieron a otras que compartió en sus stories de Instagram.

"El secreto no es correr detrás de las mariposas, es cuidar el jardín para que ellas vengan a ti. La vida no solo son trenes que hay que subir, a veces son estaciones en las que hay que bajar". Se podía pensar que veía muy difícil volver a Telecinco, cadena en la que estado tantos años trabajando y que tal vez, ahora echa de menos.

