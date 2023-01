Rocío Flores vuelve a pagar las consecuencias de su silencio

La verdad es que no son tiempos fáciles para el clan Flores-Moreno. Desde hace casi dos años que no lo son. Aunque para qué vamos a echar la vista atrás si bastante tienen con lo que tienen ahora.

Por si el 'huracán Rocío Carrasco' no hubiese dejado las consecuencias emocionales suficientes, contribuyendo a destruir una familia, ahora son ellos. Desde dentro, son los que dejan claro (aunque unos más que otros) las desavenencias que existen y que a estas alturas son innegables.

Aunque muchos quisieran, nada es como antes entre ellos. Olga tiene una nueva vida, en este caso junto a Agustín Etienne, y aunque eso no impide que su prioridad sea su hija y que quiera con locura a David y Rocío Flores, sus prioridades podrían cambiar más pronto que tarde. Y es totalmente lógico.

El nombre de David Flores Carrasco

El problema, y me genera hasta cierta ansiedad tener que utilizar este término, llega al pronunciar el nombre de David Flores, el hijo del exguardia civil y de Carrasco. Parece como si hablásemos de un "comodín" o como si la familia se tuviera que pelear por ver quién se queda con él. Y no, no es así.

Tampoco ellos lo sienten así, pero sí que es verdad que las redes sociales pueden llegar a ser muy crueles y lees cosas como que "si no le quieren como deberían" o barbaridades de ese estilo.

| Instagram @rotrece

Llevamos casi dos décadas viendo que a ese 'niño' no le ha faltado lo más importante, el amor de una familia que no siempre va ligada a la consanguinidad. Y si no que se lo digan a Olga o a la familia de esta, y a mucha más gente que siempre ha estado a su lado.

Pero desde luego, si hay alguien de la que quiero hablar hoy y que creo que se merece un espacio es de Rocío Flores.

Últimamente veo como se la lapida por "no dar la cara" por unos y por otros, como si la gente supiera lo que pasa cuando las cámaras se apagan, o como si supiésemos lo que siente en su día a día respecto a sus diferencias familiares. Increíble.

| Instagram

Más allá de eso, OBVIAMENTE Rocío Flores tiene un carácter fuerte, y por supuesto que se ha equivocado en un millón de cosas (y ella lo sabe), hay algo que es indudable. Creo que lo ha demostrado tanto en privado como públicamente en los últimos años: adora a su familia. Y no es por nada, pero su hermano David es su principal debilidad.

No hay nadie que la conozca que pueda pensar que a ese niño le va a faltar de nada, ni techo, ni una estabilidad, ni cariño, ni amor. Rocío Flores, por mucho que tenga su vida junto a su pareja, y por mucho que las cosas se compliquen en la familia, siempre estará.

Así que dejemos de crear guerras, por favor, no todo es blanco ni negro. Los matices existen, y las personas, aunque sean públicas, tienen sentimientos, inseguridades y miedos dejando de lado lo que proyectan en televisión, que por supuesto puede ser criticable.

