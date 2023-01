Rocío Flores se niega a dar el paso final para no decepcionar a su padre

Rocío Flores siempre ha sido la gran defensora y protectora de su padre, Antonio David. Y ahora sigue cumpliendo perfectamente este papel. Tanto es así que se ha negado a tener un gesto que ha considerado que podría molestarle.

Lo que ha pasado es que en la inauguración de la sala taurina dedicada a Ortega Cano ha rechazado atender a uno de los medios. Ella ha hablado con toda la prensa, a excepción de con Sálvame, programa que despidió al malagueño.

Eso sí, como era de esperar, este gesto ha generado todo tipo de comentarios. Algunos de ellos de rostros muy conocidos.

Rocío Flores se ha negado a hablar

La hija mayor de Antonio David ha asistido a la puesta en marcha de la sala de San Sebastián de los Reyes que homenajea al torero Ortega Cano. Su presencia ha sorprendido y mucho dado que la madre de Rocío ha dejado claro en su docuserie que el diestro no se portó bien con 'La Jurado'. Aunque más ha llamado la atención que se haya reunido con familiares con los que su progenitora no tiene relación, como Rosa Benito y Chayo.

Rocío sabe que su asistencia ha sido vista como un nuevo 'zasca' a Carrasco. Pero ella se ha justificado diciendo: “He venido porque es mi familia, me ha apetecido y no tengo que dar más explicaciones. Quien lo quiera entender que lo entienda y quien no, pues que no lo entienda”.

Más allá de esto y de sus palabras sobre Olga Moreno, ha sorprendido otro gesto que ha tenido. Nos estamos refiriendo a que ha atendido a todos los medios presentes, excepto a Sálvame.

Flores ha estado respondiendo a la prensa cuando se ha acercado Kike Calleja, reportero del citado programa en el que trabajó Antonio David. Amablemente él le ha dicho: “¿Te puedo hacer un par de preguntitas?”. A lo que ella ha respondido muy tajante: “Sabéis que no”.

“No tengo nada que decirte, Kike. Este momento es muy bonito, pero sabéis que no tengo absolutamente nada que hablar con Sálvame. Te lo agradezco”.

A lo que ha añadido: “Estoy aquí porque soy una persona educada. Me da hasta cosa girarte la cara, pero no tengo nada que decir”.

El reportero le ha dado las gracias por su educación para luego preguntarle si está enfadada con el programa por algo en especial. Una cuestión ante la que Rocío ha vuelto a manifestar que no iba a hablar nada. Sin embargo, sabemos las razones de su rechazo al formato: despidió a su padre al iniciarse el documental de su madre y a esta la ha respaldado por encima de todo.

Rocío Flores, atenta a las reacciones a su gesto

La nieta de 'La Jurado' seguro que es consciente de que Antonio David se sentirá orgulloso de ella por no haber hablado con Sálvame. Como también sabe que su asistencia al citado acto y su gesto con el espacio de Telecinco ha generado comentarios.

Terelu, por ejemplo, tras ver las imágenes de lo sucedido ha querido dar su punto de vista. Ha dicho: “A estas alturas de la película, Rocío y los demás tienen poca capacidad de darle ninguna 'guantá' sin manos a Carrasco”.

Los espectadores del espacio también han querido opinar sobre Flores y su comportamiento. Lo han hecho en redes con comentarios como “Ha vuelto a sacar a relucir toda la chulería que le caracteriza” y “No quiere hablar con Sálvame por una razón. Porque se ha descubierto todo lo que sois tú y tu padre”.

Y en esta misma línea encontramos: “Qué pereza de chica”, “La niña con la actitud de siempre” y “Está bien claro que ha ido para darle un zasca a su madre. Lo ha hecho como todos Los Mohedano, qué falsos todos”.

Aunque hay quienes han respaldado a Rocío diciendo: “Con un par. La estáis machacando todos los días y queréis que hable con vosotros. La chica es educada, sino os mandaría a la mierda, hablando mal”.

