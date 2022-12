Rocío Flores y su novio dan el paso más esperado y hay fotos que lo prueban

Rocío Flores continúa su historia de amor con Manuel Bedmar, la joven está apostando fuerte por su relación y tiene claro que no va a dejar que nadie se entrometa. La hija de Antonio David Flores decidió alejarse por completo de la televisión y centrarse en su faceta como influencer.

Todo apunta a que, finalmente, la pareja ha dado el paso y han dejado a un lado las rencillas de las que tanto se había publicado en las últimas semanas. Los rumores de crisis eran cada vez mayores, pero Rocío Flores ha demostrado que han superado la crisis sin problemas.

Rocío Flores recupera la ilusión con Manuel Bedmar

Para la hija de Rociíto no ha sido nada fácil afrontar estos últimos meses con todo el aluvión mediático que le ha caído. Rocío optó por alejarse por completo de la televisión mientras su madre hacía temblar los platós de Telecinco. La joven se quedó fuera de ElPrograma de Ana Rosa y decidió mantenerse al margen.

| Instagram @rotrece

Rocío Flores llegó a sentir que la presión mediática estaba siendo desmedida. La joven reconoció que estaba viviendo uno de los peores momentos de su vida: "Ahora mismo no estoy en un momento feliz. Los dos últimos años han sido los peores de mi vida. Puede que me haya vuelto más introvertida por la cantidad de barbaridades que se dicen al cabo del día", revelaba hace unas semanas.

Para colmo, a todo ese huracán mediático se le sumó los rumores de crisis con su pareja. Manuel había sido el gran pilar en el que apoyarse durante estos últimos tiempos. Pero los medios de comunicación comenzaron a publicar que la pareja podría estar atravesando un fuerte distanciamiento.

Sin embargo, la influencer ha decidido pronunciarse al respecto a través de su cuenta de Instagram y desmentirlo por completo. Rocío Flores publicaba unas fotografías donde alejaba por completo todo tipo de dudas.

La exsuperviviente subía una storie a su perfil de Instagram donde aparecía ella mostrando la gran complicidad que tiene con su pareja. En ella, Rocío llevaba la ropa de él: "Cuando sales a la calle y decides vestirse de tu novio", bromeaba la joven.

Su novio, a su vez, reposteaba la fotografía respondiendo: "Que te gusta robarme la ropa", escribía Bedmar. De esta forma, la pareja daba finalmente el paso de desmentir todos esos rumores de crisis.

Rocío Flores no quiere saber nada de la televisión

Sin duda alguna, Rocío Flores se ha convertido en toda una influencer de referencia. La joven acumula más de 800k seguidores en redes sociales y parece haberse hecho un hueco a la perfección.

| GTRES

Sin embargo, la televisión no es algo que le vuelva a llamar la atención, los últimos meses han sido devastadores para ella. Y, desde luego, tiene claro que no quiere volver a pasar por ahí: "He estado en televisión, he defendido por encima de todo a mi familia y así me ha nacido, ha llegado el momento de pensar en mí, en mi salud", ha confesado.

Hace unas semanas, Ana Rosa Quintana se pronunció sobre la posible vuelta de Rocío a televisión, y parece que la presentadora lo tenía claro: "Me parece que Ro está enfocando su carrera hacia las redes más que hacia la televisión en abierto, y tiene todo el derecho”, revelaba.

Por el momento, Rocío continuará con su faceta de influencer donde cosecha un gran éxito y donde puede esquivar todas las polémicas mediáticas.

