Rocío Flores, hundida por una infidelidad que destapa su secreto

Rocío Flores ha regresado a primera línea por una noticia que nunca hubiera querido escuchar: la infidelidad de su gran amigo. Flores coincidió con el modelo Jorge Pérez en Supervivientes 2020 y desde el primer momento encajaron a la perfección. Conoce a sus cuatro hijos y a su mujer, por eso le ha pillado de sorpresa todo lo que ha sucedido.

Rocío Flores ha salido salpicada y realmente no tiene nada que ver, a pesar de que sea íntima amiga del protagonista de momento. El programa Fiesta ha emitido unas imágenes que demuestran que Jorge le ha sido infiel a la madre de sus hijos. Se ha besado con Alba Carrillo en varias ocasiones, a pesar de que él insista en que los besos no fueron en la boca.

| Mediaset

Rocío está cansada de dar explicaciones y en esta ocasión ella no es responsable de nada, solo conoce bien al modelo. Las redes sociales han acusado a la infleuncer de rodearse de personas conflictivas y con tendencias a hacer ciertas cosas. Recuerdan que Antonio David también le fue desleal a Olga Moreno y ahora Jorge Pérez repite la historia.

Rocío está hundida porque adora a la familia de su compañero de Supervivientes, han vivido muchos momentos juntos. Sabe que hay mucho en juego, pero confía en que todo se solucione antes de que salte por los aires. Alba Carrillo, la tercera en discordia, está a punto de dar su versión de los hechos y es posible que la situación de un giro.

Flores apoya a su amigo y no consentirá que nadie difunda rumores que no se ajusten a la realidad. Ella tiene mucho poder en Instagram, pero sus detractores aprovecharán otras redes para analizar el problema de forma crítica. Según ha salido publicado, está muy preocupada y no quiere que su mala fama repercuta en el matrimonio de Pérez.

Rocío Flores lo confirma: se avecina tormenta

Rocío conoce muy bien cómo funciona el mundo del corazón y sabe que Alba se defenderá antes o después. El modelo ha insinuado que ella fue la que provocó la situación, teoría completamente injusta si se analizan las imágenes. El vídeo que ha publicado Fiesta demuestra que ambos traspasaron los límites, con la diferencia de que Carrillo es soltera.

| GTRES

Flores ha sido acusada de esconder muchos secretos, supuestamente sabe muchas cosas de Jorge Pérez. Es posible, pero nunca las sacará a la luz porque son grandes amigos y siempre han estado el uno para otro. Desde que coincidieron en Honduras nunca se han separado, por eso ella está tan sorprendida: pensaba que le conocía en profundidad.

La periodista Marisa Martín-Blázquez ha asegurado que Alba Carrillo responderá a todos y no tolerará ninguna mentira. “Creo que en algún momento se ha podido molestar con Jorge, es una opinión mía”, comenta la colaboradora. “Cuando él ha dicho que en su defensa él se apartaba yo le he dicho que si se quisiera apartar se hubiera ido”.

Rocío Flores ha hecho un pacto

Rocío prefiere no pronunciarse, es evidente que le van a preguntar cuando la vea, pero ha avisado de que no quiere hablar. Es un asunto delicado, entre otras cosas porque hay cuatro menores en juego y no quiere hacer daño a nadie. El modelo siempre se ha portado bien con ella y no sería justo que no estuviera a la altura.

El problema es que los rivales de Flores están llenando Twitter de comentarios negativos, de ahí que la joven esté tan afectada. Sus secretos han salido a la luz y hay ciertas frases que le hacen un daño especial. Como por ejemplo cuando le acusan de rodearse de hombres poco leales.