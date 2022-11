Rocío Flores le hace una dura pregunta a Olga Moreno sobre su madre

Rocío Flores siempre se ha preguntado cuál es la verdad acerca de todas las historias que le han contado sobre su madre. A pesar de que en la actualidad no mantiene ningún tipo de contacto con Carrasco, lo cierto es que, en más de una ocasión, ha expresado su deseo de reencontrarse con ella.

Nada más hay que recordar una de las emisiones de El programa de AR, donde la influencer, mirando a cámara y los ojos llenos de lágrimas, le pidió a su madre que cogiera el teléfono para mantener una conversación con ella.

Y, aunque este momento jamás se ha producido, la madre de Rocío Flores no ha tenido ningún reparo en hablar a través de su serie documental, Rocío: contar la verdad para seguir vida, del infierno que ha tenido que vivir durante y después de su relación con Antonio David.

Pero, antes de conocer su testimonio, tanto el exguardia civil como su expareja, Olga Moreno, han dado alguna que otra exclusiva hablando de la presentadora de televisión.

Por eso, Rocío Flores no ha tenido ningún problema en preguntarle directamente a la ganadora de Supervivientes 2021 por su madre.

Rocío Flores se entera de todos los detalles

Rocío Flores ha podido recordar qué es lo que dijo Olga de su madre en una de sus entrevistas en el Deluxe, y todo gracias a las redes sociales.

Hace unos días, pudimos ver una de las imágenes más esperadas del año. Después de varios meses, por fin Rociíto y la sevillana se han visto las caras en sede judicial.

Y es que, hace un tiempo, la madre de Rocío Flores interpuso una demanda contra la expareja de Antonio David por unas declaraciones que hizo en este programa.

Ahora, un usuario de Twitter ha rescatado el fragmento en el que Moreno habla del supuesto trato que Carrasco le daba a sus hijos cuando estaban con ella.

"En una de tus entrevistas para Lecturas hay una frase que se me ha quedado muy grabada. Y es que, dices que Rocío Flores ha llegado a preguntarte: '¿Qué pasa? ¿Qué mi madre no me quiere?'", aseguró Jorge Javier, mientras que Olga asentía con la cabeza.

"Me lo ha preguntado", confirmó la entrevistada. "No entiendo por qué no está con ella… Hoy en día, me lo sigo preguntando. Se quiere a un drogadicto, se quiere a cualquier persona de la calle, cómo no vas a querer a tus hijos".

Tras estas duras declaraciones, Moreno contó lo que Antonio David y ella hacían cuando Rocío Flores y su hermano iban a pasar con ellos el tiempo estipulado por el juez. Y es que, según dio a entender la entrevistada, cuando estaban con su madre, los niños no tenían vida social.

"Cada 15 días teníamos a los niños. Ese fin de semana era para ir al parque, para ir a un cine, para sacarlos de la casa, para que disfrutaran… Yo, en vacaciones, nunca me he quedado en casa. Siempre nos hemos ido a algún lugar".

Después de escuchar esta increíble historia, el presentador del Deluxe quiso indagar un poco en esta información y Olga no tuvo ningún problema en contar lo que, supuestamente, David y Rocío Flores le habían contado a ella.

"Esto es lo que los niños dicen. Cuando les preguntábamos por lo que habían hecho con su madre…", se quedó callada, dando a entender que los hermanos no hacían ninguna actividad con Carrasco.

En relación con la vida que supuestamente la madre de Rocío Flores había escogido llevar, Olga estaba convencida de que "no puede ser feliz". "Vamos, desde mi punto de vista, no puede ser feliz. Yo sí soy feliz", le respondió la ganadora de Supervivientes 2021.

Pero, la tensión comenzó a aumentar cuando Jorge Javier le preguntó a la entrevistada por el supuesto episodio que protagonizaron Rocío Flores y su madre y que acabó con la hija de 'la más grande' en el hospital.

Y es que, según la sevillana, "se habla de ese hecho, pero ese hecho es lo de menos… Son muchos años atrás, no es ese hecho en concreto".