Rocío Flores habría traicionado a Olga Moreno por un motivo impactante

Mucho se ha especulado últimamente sobre cuál podría ser el verdadero motivo por el que Rocío Flores y Olga Moreno ya no se dirigen la palabra. Lo que está claro es que ambas ya no tienen la misma relación que tiempo atrás presumían tener, pues las cosas han cambiado entre ellas dos.

El cuento de la familia feliz del que alardeaban siempre públicamente ya se ha terminado y ahora ambas están en plena guerra. Desde luego, nadie habla de otra cosa que no sea de esta polémica familiar, la cual podría haber empezado con motivo de la separación de Antonio David y la exsuperviviente. Conforme pasa el tiempo, cada vez se van destapando más detalles sobre la actual relación entre Rocío Flores y la sevillana.

¿Qué es lo que en realidad ha pasado entre ellas dos? Esa es la verdadera pregunta. Ahora, Lecturas ha desvelado cuál sería la razón por la que Rocío Flores habría traicionado a la que consideraba como "su madre".

El sorprendente motivo por el que Rocío Flores ya no tiene relación con Moreno

Desde hace un tiempo lleva siendo un hecho que la relación entre Rocío Flores y Olga Moreno está más que acabada. Si bien es cierto que todo empezó como simples rumores, muy pronto ambas dejaban entrever, eso sí, muy discretamente, que eran ciertos.

Sobre todo, cuando de verdad los medios pudieron confirmar que entre ellas las cosas estaban muy tensas fue en el cumpleaños de la hermana de Rocío Flores, Lola Flores. Y es que la ganadora de Supervivientes 2021 no vio con buenos ojos la sobreexposición en redes sociales a la que se vio sometida su hija.

Marta Riesco, la actual pareja de Antonio David, y la misma Rocío Flores fueron las que más publicaron imágenes y vídeos en los que aparecía la hija de la sevillana. A raíz de esto, la examiga de Ana Luque publicó un mensaje en redes sociales en el que decía expresamente que no le había gustado ni un pelo esta situación.

"Para nada estoy de acuerdo, ni he consentido, ni consentiré la exposición excesiva de mi hija en las redes sociales en estas últimas 24 horas", fue lo que dijo. Claramente un mensaje que iba dirigido a la reportera y a Rocío Flores.

Pero, ¿qué ha sucedido entre ellas para llegar a ese punto? Jorge Javier Vázquez tiene la respuesta. "En el pensamiento de Olga, Rocío Flores es mucho más peligrosa, porque prefiere machacar a Olga Moreno que dejar en duda a su padre", ha asegurado el catalán a través de Lecturas.

De modo que esta podría ser una de las tantas razones por las que en estos momentos la relación entre Rocío Flores y la sevillana está completamente rota.

Jorge Javier Vázquez sobre Moreno: "Le tiene miedo a Rocío Flores"

Es verdad que ninguna de las dos lo ha confirmado, pero, desde luego, no nos faltan pruebas para saber con certeza que es cierto.

¿Por qué ni una ni otra se ha pronunciado? De Rocío Flores no se sabe el motivo de ello, pero de Olga Moreno, según Jorge Javier Vázquez sí. "No habla porque está acojonada por el 'ser'. Ve que está a punto de pasarle lo mismo que a Carrasco y no es una mujer valiente", ha sentenciado.

Asimismo, tal y como ha explicado el catalán, la exmadrastra de Rocío Flores tampoco hablaría "por cobardía, por miedo a enfrentarse a una entrevista de verdad". Y es que el presentador de Sálvameha asegurado que la exsuperviviente "no le tiene miedo al 'ser', sino a Rocío Flores. Teme más a Rocío que a su ex".

