Rocío Flores: la frase exacta que provocó su ruptura con Olga Moreno

Rocío Flores se ha vuelto a convertir en el centro de todas las miradas. Y es que, aunque ha decidido apartarse de la vida pública, acaba de salir a la luz la frase que supuso un antes y un después en su relación con Olga Moreno.

A día de hoy, la amistad entre estas dos mujeres está prácticamente rota. A pesar de que en un pasado fueron como uña y carne, tras salir a la luz la relación entre la ganadora de Supervivientes 2021 y su representante, Agustín Etienne, apenas se dirigen la palabra.

Y, aunque ambas han intentado disimular ante los medios de comunicación de nuestro país, este sábado, 14 de enero, Ana Luque decidió ponerse los cables de Conchita para destapar todas las mentiras que esta conocida familia ha contado durante estos años.

Después de asegurar que, desde hace un tiempo, ya no mantiene ningún tipo de amistad con Olga, la entrevistada hizo alguna que otra confesión acerca de la relación que han tenido Rocío Flores y su madrastra en todo este tiempo.

"Olga le ha tenido que pedir permiso para conceder algunas entrevistas en televisión", confesó la exsuperviviente, dejando caer que la influencer es una de las personas que mueve los hilos dentro del clan.

Pero, sin duda, lo que más llamó la atención fueron las desafortunadas palabras que, según el círculo más cercano a Olga, pronunció Rocío Flores y que supusieron el principio del fin de su relación.

Rocío Flores sentenció su relación con Olga

Rocío Flores y Olga Moreno han tenido algún que otro enfrentamiento en estos años, o al menos eso es lo que afirmó Ana Luque en el Polideluxe.

"Enfrentamientos como niña adolescente, en el sentido familiar… A ver, todos tenemos hijos", puntualizó la invitada, antes de confesar que "con el padre nunca" le ha visto discutir.

Tras esta confesión, la presentadora del Deluxe le preguntó a Ana Luque por una información que había llegado a sus oídos. Y es que, según parece, Rocío Flores le habría hecho un comentario desafortunado a las amigas de Olga en la terraza de un bar.

Después de asegurar que ella estaba participando en Supervivientes y que, por lo tanto, no estuvo presente en ese momento, Luque decidió compartir con toda la audiencia de Telecinco lo que sabía al respecto.

"A mí me contaron que estaban tomándose algo en la terraza de El Palmar y se acercó Rocío y les dijo: 'Dejad de dar la nota, que sois unas viejas borrachas'", aseguró la entrevistada, dejando a todos los colaboradores del formato sin palabras.

Además, confesó que en aquel momento Rocío Flores estaba enfadada con el grupo de amigas de Moreno y que ellas, por su parte, "se enfadaron con Rocío", ya que "les dolió mucho porque son gente muy cercana a Olga".

Fue en ese momento cuando José Antonio León quiso poner encima de la mesa una de las polémicas que siempre han rodeado la imagen de Rocío Flores.

Y es que, después de "los enfrentamientos con Olga" y de todo lo que se ha dicho en estos años, el reportero quiso saber si es cierto que la influencer tiene "ese carácter del que tanto se ha venido hablando y que ha intentado disimular en televisión".

Pero, lejos de lo que se esperaba, Ana Luque confesó que Rocío Flores tiene "un carácter fuerte". Además, no tuvo ningún problema en asegurar que la relación entre ellas no era tan idílica como nos habían hecho ver. "Han tenido sus más y sus menos. Han tenido como altibajos".

Rocío Flores y el motivo de su enfado

Tras desvelar la verdadera relación que había entre ellas, Lydia Lozano quiso saber el verdadero motivo por el que, a día de hoy, están enfadadas, pero la entrevistada aseguró que no tenía ni idea.

"Me han bloqueado, no me contestan el teléfono, las amigas que tenemos en común tampoco me cuentan nada", dijo la exsuperviviente, justo después de que el polígrafo le dieran la razón.

"Puedo intuir que es porque Olga tiene nueva pareja y no fue demasiado sincera al decirle que estaba con Etienne. Rocío pensaba que tenía que decírselo", puntualizó finalmente Ana Luque.

