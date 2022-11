Rocío Flores descubre por qué Rociíto ha borrado su número de teléfono

Rocío Flores permanece atenta a todos los acontecimientos que se van sucediendo en torno a su siempre problemática familia mediática. No hay día que no surja una nueva polémica a la que atenerse y Rocío sabe que es carne de cañón a estar inmersa en cualquiera de ellas.

El testimonio de la madre de Rocío Flores, tras mucho tiempo sin dar su versión, ha hecho saltar todo por los aires. Según su relato, la historia que contaron sus familiares estaba manipulada sobre qué ha sucedido en su vida y en la de Rocío Jurado.

Los familiares mediáticos del 'clan Jurado' no se han quedado callados después de que Rociíto les pusiera a caer de un burro en este último año y medio.

Rocío Flores ya sabe por qué su madre ha borrado su teléfono

Especialmente, en la segunda docuserie que ha grabado y emitido posteriormente Telecinco con Rociíto, la hija de Rocío Jurado ha dejado por los suelos a figuras importantes en la vida de su madre. Nos referimos a Amador Mohedano, Gloria Mohedano, o el que fuera su marido, José Ortega Cano, entre otros.

| GTRES

Uno de estos tres ha reaccionado de forma furibunda a través de un canal de Youtube en el que suele colaborar en varias ocasiones. Estamos hablando del canal CadenaJuanjoVlog.

El youtuber Juanjus ha invitado una vez más a Amador y este ha respondido a las preguntas de muchos seguidores de este conflicto que parece no tener fin.

Al ser cuestionado por el miedo que hay al hablar de su figura de Fidel, Amador ha sido clarísimo en sus palabras el pasado domingo 20 de noviembre.

Amador desvela que Fidel le prohíbe a Rociíto hablar con ellos

“El hecho de estar respaldado por la hija de Rocío Jurado, pues hace que se envalentone... aunque siempre ha sido así de atrevido. Entonces, él ha podido llamar alguna vez a algún directivo diciendo que es el marido de Rocío y tal...".

| La Noticia Digital

"Aunque en ese tipo de conversaciones hay que tener mucho cuidado. La gente tampoco se fía de todo el mundo y saben con los profesionales que han hablado siempre”, comenzaba su 'speech'.

Sobre cómo es el marido de su sobrina, Rocío Flores también ha escuchado lo siguiente en boca de Amador Mohedano.

Lo más grave de todo es cuando ha afirmado que Fidel no le deja contactar a su esposa con su familia mediática. “Él tiene muy buena labia y tiene mucho poder de convicción para algunas mentes, para la mía desde luego no. Algunos lo escuchan y él es de los que prometen... Fíjate si tendrá buena labia que ha prohibido a mi sobrina que hable con nosotros...".

"¿Vosotros creéis que yo soy de piedra?"

"Si yo tengo una pareja que tiene labia y me gusta porque va por lo legal y porque es una persona educada, atenta y familiar, pues oye, me ha tocado la lotería. Pero si una persona me va a poner en contra de mi familia o dice que a mis hijos no los vea, o no hable con mis tíos... no”, sentenciaba.

| GTRES

Lo que tiene claro Rocío Flores es que el hermano de 'la más grande' está sobrepasado por todo este conflicto que ya dura demasiado en el tiempo.

Estos dos años han sido realmente duros, pero la chipionera sigue dando la cara. “Yo no me escondo, y después de todas las cosas que yo he escuchado por boca de mi sobrina, ¿creéis que yo soy de piedra?. Yo tengo por dentro un odio que nadie se lo puede imaginar”, finalizaba ante la mirada atónita de Juanjus.