Rocío Flores descubre que habrá consecuencias si finalmente se reencuentran

Rocío Flores lleva meses alejada de la televisión, pero su nombre continúa acaparando titulares. Esta semana, la revista Lecturas publicaba unas informaciones incendiarias sobre los próximos pasos que Antonio David tendría pensados. El ex guardia civil habría pedido a Rocío Flores que declarase en el juicio en contra de su madre.

Si finalmente esto ocurriese, Rocío deberá declarar en el juicio. Recordemos que Antonio David demandó a Rociíto por supuesto impago en la manutención de David Flores.

El excolaborador de televisión le acusa de "abandono de familia". Según ha trascendido, por no pasar la pensión desde el año 2018.

Ahora, con las nuevas informaciones reveladas por Javier Urra a través de La Razón, Rocío Flores ha descubierto que puede haber consecuencias con dicho reencuentro.

Rocío Flores ya conoce lo que ocurrirá

Rocío Flores está totalmente al margen de todo lo que se ha publicado en los últimos tiempos sobre ella. La joven está totalmente alejada de la televisión y ,por el momento, todo apunta a que va a seguir siendo así. Los últimos tiempos han sido muy duros para la hija de Rociíto y su salud mental se ha visto en jaque con toda la vorágine mediática.

Esta semana se revelan unas nuevas informaciones que volvía a poner a Rocío Flores en el centro de la polémica. Según ha contado Lecturas, Antonio David ha pedido a su hija que declara en el juicio contra su madre por impago de la pensión a David Flores.

De ser cierto, Rocío Flores deberá verse las caras en el juzgado con su madre. Un encuentro que no será nada fácil para ninguna de las dos partes y que podría traer consecuencias a todos. Así lo ha revelado Javier Urra, psicólogo y Primer Defensor del Menor, para La Razón.

"Rocío Flores sabe perfectamente quién es su madre y quién es su padre, y quién le ha dedicado tiempo y quién no. Ella ha ido elaborando su vida. La verdad es que de todo esto ha generado un verdadero espectáculo, algo que nunca debía de haber sido”, revela Urra.

El Primer Defensor del Menor, quien ha seguido muy de cerca el caso, asevera que sería un "momento complicado" para el reencuentro en sede judicial. Esto podría traer varias consecuencias a Flores y Carrasco.

"Si se encontrasen quizá podría ser una ocasión para que ella demuestre su madurez. No creo que le pueda generar ya un estrés postraumático. Por otro lado, es un mal momento encontrarse con alguien en sede judicial porque es bastante completo", relata para La Razón.

Urra también asegura que el tema ha tomado una dimensión mediática demasiado grande y que, al final, se ha llevado por temas puramente económicos.

"No podemos generar tanto odio, no podemos llevarlo todo a los abogados y no podemos llevarlo todo a temas puramente económicos", revela.

Rociíto está muy tranquila

Rociíto no dudaba en pronunciarse cuando los periodistas le preguntaba por el supuesto reencuentro. Eso sí, de manera muy escueta.

La hija de Rocío Jurado aseguraba que "todo se andará" y que "todo está bien". Según ha trascendido, Rocío ya tendría su defensa preparada y es que se enfrentaría a un año de cárcel y una multa de 15 000 euros por "abandono familiar".

Rocío afronta este juicio muy preparada y asesorada por parte de sus abogados, pero, sobre todo, de forma tranquila y con perspectiva.

