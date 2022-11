Rocío Flores, atónita al descubrir por qué su madre volvió a Telecinco

No cabe duda de que Rocío Flores no está pasando por su mejor momento. En general, desde el año pasado la joven no está atravesando una muy buena época que digamos. ¿La razón de ello? La emisión de la docuserie de su madre, Rocío, contar la verdad para seguir viva, que tanta repercusión tuvo.

Y es que a la influencer no le sentó nada bien estar en el centro de la polémica a raíz del documental de su madre, ya que empezó a recibir un gran acoso mediático y también por redes sociales. Una complicada situación que, de hecho, todavía sigue viviendo con mayor razón después del estreno de la segunda parte de la docuserie de su progenitora, En el nombre de Rocío.

Pero, para suerte de Rocío Flores, su calvario ya ha llegado a su fin porque el segundo documental de la hija de 'La más grande' terminó el pasado lunes, 14 de noviembre. Sin embargo, no ha sido hasta ahora que la hermana de David Flores ha descubierto uno de los secretos más bien guardados de su madre.

La madre de Rocío Flores se sincera como nunca sobre sus docuseries

Desde que la madre de Rocío Flores volvió a Telecinco tras años alejada de los medios, mucho se ha hablado de la razón que habría llevado a la hija de 'La Jurado' a contar su duro testimonio sobre el maltrato que había sufrido por parte de su exmarido, Antonio David Flores, años atrás.

Dinero, fama, venganza... fueron algunos de los motivos que más se rumorearon. A pesar de que fue por algún tiempo un tema muy comentado, lo cierto es que la mujer de Fidel Albiac parecía no querer pronunciarse al respecto.

No obstante, ahora, casi dos años después de su vuelta a la cadena de Fuencarral, ha sido ella misma quien ha desvelado la verdadera razón de ello. Fue en el programa de radio, Carne Cruda, donde la madre de Rocío Flores se sinceró sobre esta etapa suya en televisión.

"Nunca fui consciente de que iba a producir todo lo que produjo", empezaba diciendo. Y es que tal y como ella misma confesó, no se esperaba que tras contar su dura experiencia de maltrato por parte del padre de Rocío Flores, una gran cantidad de mujeres se animaran a llamar al 016, número contra la violencia de género.

Eso sí, pese a que le alegró que muchas víctimas pudieran pedir ayuda, lo cierto es que la heredera universal de 'La más grande' aseguró que este no fue su objetivo principal. "Quedaría muy bien decir: 'yo lo hice por las mujeres', pero eso no es verdad. Lo hice desde un punto de vista meramente egoísta porque lo necesitaba", explicaba.

Sin embargo, ella misma considera que esta experiencia le ha servido para ser consciente de que la situación que vivió "no es tan diferente a la de muchísimas mujeres". "Sería mentira si no dijera que me ha aportado satisfacción por lo que haya podido aportar a la sociedad", revelaba.

Por otro lado, también reconoció que había decidido contar su dura historia en Telecinco por recomendación de su psicóloga. "Una de las partes que necesitan las víctimas es que se sepa la verdad, que se les vea y se les escuche", se justificaba.

Rocío Flores sabe que su madre escogió a Telecinco por una razón

En cuanto al motivo por el cual la madre de Rocío Flores habría decidido lanzar su primera y, después, su segunda docuserie en la cadena de Fuencarral, la razón es clara. "Lo hice en Telecinco porque era el único sitio en el que lo podía hacer", decía.

"Era la cadena principal que contribuyó a que eso sucediera. Pero, también es la cadena, la productora y el equipo que han dado un paso atrás, han reconocido su error y lo han enmendado con creces", explicaba respecto a que durante años Telecinco participó en la violencia contra ella.

No obstante, tras haberla ayudado a poder contar públicamente su testimonio, la madre de Rocío Flores considera a todo el equipo de la cadena como "una familia". Especialmente, con quien se siente muy agradecida es con la mismísima Carlota Corredera, una de sus mayores defensoras.

"Se ha puesto por delante, ha dado la vida, por así decirlo, y lo ha hecho por mí. No tendré tiempo en la vida para agradecérselo", zanjaba.