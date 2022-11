Rocío Flores decide ir al hospital por sus problemas de salud graves

Ayer, Rocío Flores anunciaba a través de sus redes sociales que no se encontraba bien, por lo que decidió acudir a urgencias. La nieta de Rocío Jurado es muy activa en Instagram, donde siempre está en constante comunicación con sus seguidores. Y ha sido por ahí donde ha anunciado que debía acudir al médico, ya que no se encontraba bien.

Rocío Flores alertaba a sus seguidores cuando anunció que no había podido hacer fotos ni vídeos de la merienda que había hecho junto a su hermana y que estaban disfrutando la pequeña y su pareja.

Rocío Flores acude al médico de urgencias

Fue durante la pasada mañana cuando la joven comenzó a encontrarse realmente mal y se vio incapacitada de hacer su vida normal. Rocío mantuvo a sus seguidores muy pendientes de su estado y a través de un par de stories de Instagram iba actualizando cómo se encontraba.

Revelaba que lo de sus mareos ya lo contaría más adelante cuando se encontrara mejor, ya que no era ese el caso. Sentía mucho frío y llegó a darse una ducha con el agua hirviendo. Quería dormirse pronto, pero le fue imposible.

Sin embargo, Rocío Flores parecía no encontrar mejoría alguna, por lo que optó por ir al médico de urgencia: “Buenos días. Ayer estuve superdesconectada y tengo un montón de mensajes preguntándome qué tal me encuentro. La verdad: me encuentro fatal, hoy ya no puedo ni tragar. Así que voy a vestirme y voy a urgencias”, escribía.

Finalmente, a última hora de la tarde, la joven actualizaba el estado y ya era conocedora de lo que le estaba pasando. Rocío era diagnosticada con amigdalitis pultácea: "Ya tengo diagnóstico, reposo, 3 días comiendo líquido y antibiótico", confirmaba en una storie. Necesitará reposo absoluto y seguir las indicaciones del doctor para poder superar cuanto antes la enfermedad.

Rocío Flores atraviesa una etapa convulsa

Los últimos tiempos no han sido nada fáciles para Rocío Flores. La joven decidió alejarse de la televisión, ya que la presión mediática a la que estaba siendo sometida estaba siendo desmedida. Por ello, decidió centrarse en su faceta de influencer donde tiene un gran éxito, sobre todo en Instagram donde acumula más de 780k seguidores.

Rocío Flores ha vivido unos meses de lo más convulsos, donde ha visto a toda su familia en el punto de mira con la docuserie de su madre. Además, reveló que con todo el aluvión mediático había visto cómo su salud mental se ponía en jaque: "Me toca pensar en mí, quiero ir despacio. Necesito estar tranquila y estoy bastante al margen de todo lo que se está diciendo", reveló. Los últimos acontecimientos tampoco habrán sido muy fáciles de digerir para la joven.

Marta Riesco anunciaba que la boda con Antonio David podría ocurrir antes de lo previsto. Rocío se mostró muy reticente cuando ambos confirmaron su relación. Sin embargo parece que la influencer ha aceptado ya a la nueva pareja de su padre.

En un reciente encuentro público entre la influencer y la periodista, Rocío dejó claro su postura al respecto: "Mientras mi padre sea feliz contigo y Olga con Agustín, pues todos felices", confesaba.