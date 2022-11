Rocío Carrasco, rota: desvelan qué pastilla tomó para intentar suicidarse

Rocío Carrasco comenzó una andadura televisiva que causó impacto desde el primer momento y las consecuencias no tardaron en llegar. Lo primero que hizo fue explicar por qué necesitaba contar su verdad, la única supuesta verdad: había tocado fondo. Reconoce que intentó suicidarse y que su marido evitó el desenlace, por suerte encontró su cuerpo a tiempo.

Rocío Carrasco explicó que se había tomado una caja de varias pastillas, medicamentos diferentes que le hicieron perder la consciencia. Sin embargo, un periodista del periódico El Mundo asegura que este suceso no fue para tanto y publicó unas presuntas pruebas. El citado medio sacó a la luz un parte médico que desmentía la versión que vendió Rociíto.

| Mediaset

Rocío no tuvo más remedio que romper su silencio en Telecinco y dar más detalles de su intento de suicidio. Contó con la ayuda de Jorge Javier Vázquez, quien alzó la voz para defender a su amiga porque sabía que el rumor le estaba rompiendo. “Desmentimos categóricamente que el intento de suicidio fuera mentira, no fueron tres pastillas, fueron 32 de tres medicamentos diferentes”.

Rocío está ajena a las redes sociales para no sufrir, pero le llega todo lo que se cuenta, así que es consciente del nuevo problema. Sus detractores han recordado la investigación que hizo El Mundo, un reportaje que vertió acusaciones muy fuertes sobre ella. “Decidió ingerir 7 comprimidos de lorazepam 5 mg, un blíster y medio de mirtazapina 15 mg y 10 comprimidos de tranxilium”.

El parte médico que salió publicado terminó de romper a Carrasco, que por aquel entonces todavía estaba bastante débil. Pero todo eso es cosa del pasado y ahora es más fuerte que nadie, por eso no le afecta las críticas que está recibiendo. Ha concedido una entrevista y ha prometido que nunca quiso ser un referente, por eso está al margen a las burlas del público.

Rocío Carrasco narró el episodio sin vergüenza

Rocío se arrepiente de haber tomado esa decisión, ahora se ha dado cuenta de que rendirse no es una opción para nadie. El 5 de agosto de 2019 no pensaba de esa forma e intentó quitarse la vida, a pesar de que sus enemigos insinúen lo contrario. Jorge Javier Vázquez aportó pruebas y demostró que el testimonio de su amiga era cierto: había tocado fondo.

| GTRES

Carrasco sabe que su verdad ha cambiado la vida de muchas personas y no siempre para bien, como es el caso de Carlota Corredera. La gallega tomó las riendas de su testimonio y gran parte del público le acusó de ser una mala profesional. Ha terminado perdiendo su puesto en Sálvame y ahora Telecinco no encuentra un hueco para ella, esas son las consecuencias.

La mujer de Fidel Albiac promete que no se siente ofendida, no todos deben creer en ella y desea que nadie pase por lo mismo. En su última intervención aseguró que los que le critican tienen mucha suerte porque todavía no saben lo que es el maltrato. Si lo supieran no serían capaces de dudar de su palabra, el dolor que desprenden sus palabras es la mejor prueba.

Rocío Carrasco ha tomado acciones legales

Rocío se defiende en televisión porque es el mismo medio que usan para atacarla, pero también lo hace delante del juez. Por eso ha denunciado a Olga Moreno, a quien le pide 150.000 euros en concepto de indemnización. Cabe la posibilidad de que haga lo mismo con aquellos que dudan de su intento autolítico.

Carrasco se quedaría de piedra al leer algunos comentarios, aunque no todos son malos. Tiene un ejército de seguidores que se hace llamar “marea fucsia” y nunca se siente desprotegida. Ellos saben, gracias a Jorge Javier, que pastilla tomó aquella fatídica noche.