Rocío Carrasco destapa el lado desconocido de su marido: 'Tengo las fotos'

Rocío Carrasco llevaba unos días 'desaparecida', después de que el Mediafest Night Fever, en el que concursaba, haya sido eliminado de la parrilla de Telecinco. Sin embargo, ahora ha vuelto ser protagonista, pues ha acudido como invitada al pódcast de sus amigas Nagore Robles y Alba Carrillo, Nos hemos liado. Un programa donde ha hablado de su vida personal, especialmente de Fidel Albiac, su marido.

Ella no solo ha dado a conocer cómo está al lado de su chico, sino también el momento más especial a su lado. Y tan a gusto ha estado que incluso ha llegado a confesar un dato totalmente desconocido del sevillano.

Rocío Carrasco habla abiertamente de su marido y de su boda

La mujer de Fidel Albiac ha querido compartir un momento especial y divertido con Nagore y Alba en el pódcast que tienen. Y lo cierto es que lo ha conseguido a través de un juego de preguntas y mediante distintas confesiones. Confesiones entre las que ha destacado el amor tan especial que vivieron sus padres.

Y precisamente hablando de amor, Rocío ha hecho alusión al que ella tiene con su marido. Así, ha reconocido que, a pesar de llevar tantos años juntos, se siguen mirando de forma romántica. Miradas que se aprecian en las fotografías que tienen de su boda, que “las tengo en el ordenador en una carpeta nominada como 'El día más feliz de mi vida'”.

Sobre dicho enlace, Carrasco ha admitido: “Allí no había nadie que fuese de compromiso. El que estaba era porque tenía que estar, porque había pertenecido a nuestra vida en algún momento de los 23 años que llevamos juntos. Los dos lo queríamos hacer porque era una forma de agradecer a la gente que nos quería el haber estado con nosotros”.

“Y también para poder compartir ese momento con ellos. Eso sí, me dio pena por la gente que ya no estaba, aunque siempre te queda el recuerdo”.

Las tres entre risas, además, han aprovechado para contar alguna anécdota desconocida de ese día tan especial. Entre ellas que a Rocío se le olvidó contratar maquilladora y que Nagore acudió en el último momento tras la insistencia de la novia. Al parecer, la vasca llevaba poco saliendo con Sandra Barneda y esta no le había dicho que fuera, pero por petición de Carrasco acudió.

Rocío Carrasco 'destapa' a Fidel Albiac

La hija de 'La Jurado' ha visto que tanto Nagore como Alba han destacado lo estupendo que es Fidel Albiac. En concreto, Carrillo ha dicho: “Él me chifla, le amo. Es algo que debería ser para el universo: es buen tío, divertido, guay, se preocupa por las personas”.

“Siempre es la primera persona que está ahí cuando tienes un problema. Siempre que me pasa algo, el primer mensaje que tengo es de él”. Palabras a las que Robles ha añadido: “Y, además, es muy listo, más listo que el hambre”.

Rocío ha visto que sus amigas han querido saber qué es lo que no le gusta de su marido. Una cuestión ante la que ha respondido: “A mí me encanta él entero. De verdad que no hay nada que no me guste de él, si lo hubiera te lo diría”.

Pero Nagore le ha llevado la contraria diciendo: “¿Cómo que no hay nada? Si a las cuatro de la mañana se pone a dar tablazos en el jardín”. Y es que parece que Fidel Albiac es un manitas y le gusta madrugar para hacer reformas y chapuzas en casa. No obstante, Carrasco se ha reiterado: “Que no, que no hay nada que me cargue”.

“Es equitativo y está buenísimo. Mi marido es como el vino, según va pasando el tiempo, más bueno se está poniendo”.

