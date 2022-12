Rocío Carrasco descubre con quién duerme Lola, la hija de Olga Moreno

Rocío Carrasco se acaba de enterar de uno de los datos más relevantes de la vida de la pequeña Lola. Y es que la presentadora ya sabe dónde y con quién duerme la hija de Antonio David y Olga.

Durante los últimos 20 años, estos dos personajes televisivos han ido contando por los diferentes platós y revistas del corazón de nuestro país su versión acerca de la mala relación que mantiene Rocío Carrasco con sus hijos.

Entre otras cosas, tanto el exguardia civil como la empresaria han asegurado que Rocío Carrasco jamás se ha ocupado de sus hijos y no han dudado en tacharla de "mala madre" públicamente.

Por eso, en una ocasión, la mujer de Fidel Albiac no se lo pensó dos veces a la hora de cargar con dureza contra la ganadora de Supervivientes 2021. "Se ha hecho la madre de quién no es, porque no son tuyos, los dos son míos".

Rocío Carrasco está convencida de que "ella es la pieza principal para que se gestara, se gestase y se siga gestando esta operación de Antonio David Flores para alejar a unos jóvenes de su verdadera madre".

Por eso, no se lo pensó dos veces a la hora de lanzarle un dardo envenenado en forma de consejo a Olga Moreno. "El otro día dijiste que no querías que tu hija pasara por lo que han pasado los míos, yo también lo espero", comenzó relatando.

"Espero que no pase por lo que tú y el padre les habéis hecho pasar a mis hijos porque eso no se lo desea a ningún niño".

Ahora, y después del sonado divorcio del exguardia civil y la sevillana, Rocío Carrasco se ha enterado del nuevo estilo de vida que lleva la hija de este exmatrimonio.

Rocío Carrasco no se lo puede creer

Rocío Carrasco se ha quedado sin palabras al conocer todos los detalles sobre el divorcio de Antonio David y Olga. Y es que gracias a la última entrevista de Moreno en El programa de AR, sabe con quién duerme la hija de la pareja.

Nada más comenzar, la entrevistada aseguró que su ruptura fue de lo más dolorosa. "Me costó mucho. Es verdad que cualquier pareja que se separa, lo pasa mal… También públicamente se hace doblemente duro".

"Yo pensaba que no iba a salir de ahí, pero mira. Aquí estoy, feliz, aunque es muy complicado, sobre todo, por la niña pequeña", apuntó a continuación la entrevistada, haciendo referencia a su hija.

Fue en este momento de la entrevista cuando Rocío Carrasco se enteró de algunos de los detalles de la relación que, actualmente, llevan Olga y Antonio David: "Mi relación con él ahora está bien, es cordial".

Además, la protagonista de En el nombre de Rocío ha tenido la oportunidad de saber dónde duerme la pequeña en su día a día. "La verdad es que no nos vemos porque tenemos a la niña una semana cada uno".

"Cuando recoge a los niños, yo ya me he ido… Entonces, tampoco lo veo, pero sí que hablamos mucho", aseguró Moreno antes de matizar que el hijo de Rocío Carrasco sigue viviendo con ella. "Digo los niños porque Lola y David están juntos".

Esta confesión dejó sin palabras a la mismísima Ana Rosa Quintana, quien no dudó en volver a insistir en el tema. "O sea, porque supongo que tendréis custodia compartida, ¿en la semana que te toca a Lola, también está David?", le preguntó la presentadora de Telecinco.

"David no se separa de la hermana… Sí, está también él", respondió Olga sin ningún tipo de problema. "Es muy generoso por tu parte, aunque bueno, si siempre has considerado que es parte de tu vida, eso no cambia", matizó la 'reina de las mañanas', a continuación.

"Han sido 22 años con él y yo sé que David es feliz con su hermana y es feliz conmigo. Por eso, si el padre ve a su hijo feliz, vamos a seguir exactamente igual", finalizó la televisiva, dejando a Rocío Carrasco sin palabras.