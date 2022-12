Rocío Carrasco advierte a Olga Moreno sobre su hija Lola: 'Deberías preocuparte'

Rocío Carrasco está cansada de sufrir, por eso no se lo ha pensado dos veces en atacar, una vez más, a Olga Moreno en pleno directo. Y es que, para la hija de 'la más grande', tanto la empresaria como su exmarido son los responsables de uno de sus mayores sufrimientos.

Durante los últimos 20 años, hemos sido testigos de las múltiples declaraciones que Antonio David Flores y la sevillana han hecho en los diferentes medios de comunicación sobre la supuesta relación que la mujer de Fidel Albiac ha mantenido con sus dos hijos.

En más de una ocasión, el exguardia civil no ha tenido ningún problema en tachar a la televisiva de mala madre delante de toda España.

Y, aunque durante mucho tiempo ha permanecido en un segundo plano, poco antes de ganar Supervivientes 2021, Olga Moreno se convirtió en su mayor aliada.

En varias de sus entrevistas en el Deluxe, la sevillana no tuvo reparo en confirmar la versión que su pareja de aquel entonces ha contado durante todo este tiempo.

Pero, lo que verdaderamente le molestó a Rocío Carrasco, y por lo que decidió llevar a Olga Moreno ante los tribunales, fueron unas declaraciones que pronunció hace tres años en una de sus visitas a este formato deLa Fábrica de la Tele.

Aquel día, la exmujer de Antonio David dio a entender que la forma que empleaba Rociíto para educar a sus hijos no era la más correcta.

Pero las cosas cambiaron cuando la heredera universal de la Jurado decidió romper su silencio a través de la docuserie, Rocío: contar la verdad para segur viva.

Ahora, Rocío Carrasco ha vuelto a la carga y no se lo ha pensado dos veces a la hora de advertir a la empresaria sobre su hija Lola: "Deberías preocuparte".

Rocío Carrasco se siente más fuerte que nunca

Rocío Carrasco ya no es la misma que hace un par de años. Por eso, ha decidido no achantarse más y le ha vuelto a plantar cara a Olga Moreno durante una de sus últimas intervenciones televisivas.

Durante una de las emisiones de Sálvame, la televisiva no tuvo problema en arremeter con dureza contra la empresaria. Y es que, después de conocer las verdaderas razones por las que no se habla con sus hijos, Rociíto ha querido señalar directamente a los culpables.

"Es la pieza principal para que se gestara, se gestase y se siga gestando esta operación de Antonio David Flores para alejar a unos jóvenes de su verdadera madre".

Además, Rocío Carrasco no tuvo ningún reparo en asegurar que "Olga estaba encantada" con todo lo que había pasado. "Se ha hecho la madre de quién no es, porque no son tuyos, los dos son míos". "Tú tienes una y deberías solamente preocuparte en cuidarla a ella y no a otros".

"El otro día dijiste que no querías que tu hija pasara por lo que han pasado los míos, yo también lo espero. Espero que no pase por lo que tú y el padre les habéis hecho pasar porque eso no se lo desea a ningún niño", apuntó a continuación, muy dolida por todo el sufrimiento que Moreno le ha causado.

Por otra parte, la hija de Pedro Carrasco aseguró que la exsuperviviente era consciente de "todas las situaciones" que se generaron en aquel momento, ya que había sido partícipe de ellas junto con 'el ser'. "Debería darte vergüenza hacer todo lo que hiciste", exclamó Rocío Carrasco, muy enfadada.

Para finalizar, la heredera universal de la chipionera quiso dejar muy claro que el matrimonio de Olga y Antonio David "ya estaba roto antes del documental" y que, en cambio, han sido ellos los que le han destruido su vida.

"Me habéis robado el amor de mis hijos y de eso has sido cómplice", sentenció Rocío Carrasco, ante la atenta mirada de todos los colaboradores de Sálvame.