Roberto Leal deja mudo a su hijo pequeño al comportarse de esta forma

Roberto Leal no deja de sorprendernos a todos en sus redes sociales, ya que el presentador no puede evitar compartir los grandes momentos que vive con sus pequeños. Roberto ha logrado formar una familia encantadora junto a su mujer, Sara Rubio, y a sus pequeños, Lola y Leo.

Roberto Leal siempre ha intentado mantener su vida personal alejada de la pública. Pero no tiene problemas en compartir cómo se le cae la baba con sus pequeños. Ha tenido un comportamiento que ha dejado mudo a Leo, quien ha contemplado la escena.

El presentador ha publicado una divertida fotografía con su hija que dejaba sorprendido al pequeño de la casa. Leal aprovecha cada rato libre que le permite su trabajo para pasar tiempo con ellos. Se ha portado, en el buen sentido, de una forma que ha dejado mudo a Leo.

Roberto Leal y la entrañable fotografía con sus peques

Roberto se ha convertido en uno de los grandes rostros de nuestra televisión, triunfa cada tarde en Antena 3 con el mítico Pasapalabra. Su indiscutible carisma y verborrea lo han convertido en uno de los presentadores que más interés suscita a la audiencia.

Sin embargo, un trabajo así necesita de muchas horas y, sobre todo, mucha implicación. Por ello, los pocos ratos libres que le quedan son para su familia.

En 2015 contrajo matrimonio con Sara Rubio en una romántica, pero íntima ceremonia. Fruto de este matrimonio nacieron Lola, de 5 años, y Leo, de año y medio.

Aunque el presentador es muy cauteloso a la hora de exponer a sus pequeños en redes, a veces comparte los grandes momentos en familia.

Roberto publicaba una divertida instantánea en su cuenta de Instagram, donde salía haciendo una gran acrobacia junto a su hija mayor, bajo la atenta mirada de Leo. El pequeño de la casa miraba asombrado cómo su padre levantaba a su hermana.

Leal, haciendo gala de su particular sentido del humor, escribía en el post: "El circo sin sol. Acrobacias familiares para días nublados". La publicación, que ya acumula más de 13k likes en Instagram, se llenó de comentarios de amor y cariño hacia la familia.

Hace unos meses, el presentador fue preguntado acerca de si tenía pensando ampliar la familia. Pero todo apunta a que, con todo el trabajo que tiene encima y el cuidado de sus hijos, ya tiene más que suficiente:

"De momento, estoy muy tranquilo. Y por ahora, ese planteamiento si viene llegará muy adelante. Ahora mismo no estoy pensando en eso", confesaba.

El mensaje de Roberto Leal a Ion Aramendi

Aunque siempre se ha hablado sobre la rivalidad en el mundo de la televisión, también existe el compañerismo. Y eso es justo lo que ha demostrado Roberto Leal con Ion Aramendi. El presentador de Supervivientes 2022 ha estrenado su nuevo programa en Telecinco, en la misma franja horaria que Pasapalabra.

Pero Roberto Leal ha optado por rebajar las tensiones y demostrar que, ante todo, son compañeros. Según ha revelado Aramendi, Leal se puso en contacto con él en cuanto se enteró del nuevo proyecto:

"Es un tío 10. En cuanto se enteró me llamó y estuvimos hablando. Queremos convivir, no queremos que le vaya mal al otro, yo le deseo lo mejor y él a mí", ha contado Ion.

Además, el donostiarra sabe cómo es el mundo de las audiencias, y tiene claro que no va a obsesionarse con ello:

"Todos vivimos por y para el dato, pero yo no me puedo marcar un objetivo de audiencia. No sabemos lo que va a pasar, creemos que si ponemos un buen producto", confiesa.

