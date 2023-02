Roberto Leal muestra su faceta más desconocida y deja a todos sin palabras

Roberto Leal es un presentador que, con el paso del tiempo, nos va sorprendiendo a todos con sus nuevas facetas. Hablamos de algo que va más allá de la labor de presentador que lleva acometiendo a las mil maravillas durante muchos años.

Y es que en los últimos días, junto a un amigo íntimo con el que tiene una complicidad absoluta, nos ha impactado a todos. El caso es que Roberto Leal ha dejado claro que es un hombre polifacético donde los haya y lo ha vuelto a demostrar.

A Roberto Leal le hemos visto desenvolverse de forma exitosa de muchas situaciones y lo cierto es que en sus redes sociales le encanta probar cosas nuevas. Y es que Leal no ha dejado de aumentar seguidores que le llevan siguiendo la pista desde que fuese reportero y posteriormente presentador de España Directo.

Roberto Leal muestra su cara más impactante

Donde realmente saltó a la fama a nivel del gran público fue con el icónico formato de Operación Triunfo. Y es que allí le dieron la oportunidad de presentar un programa en prime time del calado del talent musical de Gestmusic.

GTRES

Lo cierto es que ahora mismo se encuentra en un momento profesional increíble presentando Pasapalabra y El Desafío, ambos espacios de calado en la parrilla de Antena 3.

Eso sí, cuando tiene tiempo libre llama a sus mejores amigos, como es el caso de Raúl Gómez, y le gusta mucho hacer reír a sus seguidores. Unos fieles que han estado atentos a ver con qué le sorprendían estos dos televisivos.

Roberto Leal llama a su amigo para liarla en las redes

El presentador de Pasapalabra y el de Todos contra uno han decidido hacer un curioso playback al ritmo de Back for good. Estamos hablando de una de las canciones más icónicas de Take That, la famosa boyband de la década de los 90.

Instagram @robertolealg

Y es que ambos sabían que la gente que les sigue ya tiene cierta edad. Tenían claro que el grupo que lideraban Robbie Williams y Mark Owen tenía millones de acérrimos en su día.

"Ser canalla no se puede aprender, sale solo. Es una actitud, un don, un regalo divino, como el ser idiotas. Nosotros lo tenemos todo y también tenemos muy poca vergüenza. PD: los Take That nos han llamado para cubrirles los domingos, hemos dicho que sí", rezaba el texto que acompañaba al vídeo que se ha hecho viral.

El playback que se ha vuelto viral gracias al presentador de Pasapalabra

Las reacciones a este curioso videoclip de los televisivos no se han hecho esperar. Algunas de las famosas que se han desternillado con el famoso vídeo han sido las siguientes.

Por ejemplo, Lara Álvarez ha enviado una respuesta con varios emojis llorando de la risa. Y otras, como la actriz Blanca Suárez, se ha destapado con un "Fan".

ESPAÑADIARIO

La publicación ha llegado a superar los 12 000 likes y algunos de ellos han estado protagonizados por María Patiño, Noemí Galera o Pilar Rubio. Un post que ha causado sensación y que nos ha mostrado la otra cara de Roberto Leal. Una cara que le ha hecho ser uno de los presentadores más queridos de la televisión.

Además, en las redes sociales acumula ya más de 619 000 seguidores, una cifra más que sustancial para el de Alcalá de Guadaíra. Un hombre que vive uno de sus momentos más plácidos a nivel profesional y también personal junto a su mujer, Sara, y sus dos hijos.