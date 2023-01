Roberto Leal hace una confesión sobre su hija Lola que causa impacto

Roberto Leal es un presentador muy afable que se ha ganado al público por su buen hacer en programas como España Directo, Operación Triunfo o Pasapalabra.

Además, Roberto Leal está encantado porque, hace un tiempo, le han dado la oportunidad de presentar un programa más en Antena 3 como es El Desafío. Sabe que en esta tercera temporada, los participantes van a dar un paso más para que el público se quede enganchado a sus televisores en la noche de los viernes.

Este viernes 13 de enero, ocho nuevos participantes daban lo mejor de sí y hacían gala de su fortaleza física y mental en la primera entrega de esta nueva temporada.

Entre los participantes, pudimos ver a Rosa López, Laura Escanes, Jorge Lorenzo, Ana Guerra o Boris Izaguirre.

Roberto Leal desvela algo íntimo de su hija Lola

Lo cierto es que Leal hizo unas declaraciones a los medios a pocas horas de que se estrenase de la temporada de este show tan especial.

Así, el de Alcalá de Guadaíra ha sido más sincero que nunca sobre lo que le ha cambiado El Desafío en su vida. Ha desvelado cómo le paran por la calle para preguntarle por este programa que tanto gusta a la audiencia.

| Instagram @robertolealg

"Por la calle ya no solo me preguntan por el Rosco o cuándo se llevan el bote de Pasapalabra, me paran muchos niños preguntándome por El Desafío. Y es un orgullo porque es un programa que transmite muchos valores como el esfuerzo, el compañerismo o la superación", expresaba hace unas horas.

Además, sobre Lola, su hija, también ha hecho una confesión que ha dejado a muchos más que impactados. Y es que esta faceta de presentador de El Desafío traspasa la pantalla, como ha contado a los compañeros de Pronto el comunicador sevillano.

Así, ha desvelado algo que le pide su hija Lola y que pone de manifiesto lo mucho que está gustando El Desafío a grandes y a pequeños.

"De hecho, mi hija Lola está enganchada al formato y me pide a menudo en el parque que le ponga retos para superar". Así lo ha confesado Roberto Leal, que deja claro que no puede desconectar del trabajo cuando se apagan los focos del plató de Antena 3.

Roberto Leal, en su mejor momento tras el gran estreno

Roberto está pletórico tras el buen dato del estreno de El Desafío del pasado viernes 13 de enero, y así lo agradecía a través de sus redes. "Gracias. Anoche estrenamos la tercera temporada de El Desafío y nos hicisteis muy felices estando ahí al otro lado", comenzaba.

"Orgulloso de este equipazo y de todos los compañeros, invitados, jurado y concursantes que se han dejado el alma para que las noches de los viernes sean puro show. 20% en su estreno ¡Seguimos al lío!", sentenciaba.

| Antena 3

Por otro lado, una de las protagonistas más destacadas de esta primera noche ha sido Rosa López. Esta es sabedora de que las pruebas con las que tiene que lidiar son muy complicadas para la granadina. Pero lo cierto es que el concurso le ha hecho revivir y ver otra manera la vida después de pasar un momento bastante difícil.

"A mí el programa me ha salvado la vida. Cuando me llamaron, estaba en un momento malo y dije que si el tirón", confesaba Rosa López hace unos días. "Solo pensé que era la oportunidad de mi vida para volver a recolocarme después de una pandemia, después de engordar".

"Me puse las pilas emocional, física y psicológicamente. Ha sido brutal", desvelaba la cantante que ganó la primera edición de Operación Triunfo.

