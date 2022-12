Risto Mejide se posiciona políticamente y deja en shock a su público

Si hay algo que caracteriza a Risto Mejide es que, él no tiene pelos en la lengua cuando se trata de dar su opinión. El presentador ha sabido muy bien cómo explotar su lado más polémico y no cabe duda de que ha encontrado su hueco en televisión. Ahora, el ex de Laura Escanes ha vuelto al foco de la polémica con sus últimas declaraciones sobre las informaciones de la mujer del presidente Pedro Sánchez.

Risto Mejide ha conseguido convertir su programa, Todo es mentira, en un formato innovador y que cosecha grandes datos de audiencias. Y es a través de él donde el presentador muestra sin ningún pudor sus opiniones sobre los temas de actualidad, y muchas veces esto le mete en alguna que otra polémica.

Risto Mejide revoluciona las redes con sus comentarios sobre Begoña Gómez

La mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, ha sido protagonista de algunas teorías en Internet que muy poco tienen que ver con la realidad. Y desde el programa de Risto Mejide, Todo es mentira, el presentador ha querido posicionarse y romper una lanza a favor de Begoña.

"Una nueva teoría conspiranoica, o mejor dicho, una barbaridad absolutamente delirante. Dicha teoría ha conseguido lo impensable: que Irene Montero y Macarena Olona coincidan", explicaba el presentador antes de poner en situación al espectador.

Era Mariló Montero quien se encargaba de revelar de qué se trataba dicha teoría que afectaba de lleno a la mujer del presidente:

"Hay una teoría negacionista de extrema derecha que cuestiona la sexualidad de Begoña Gómez", reveló la periodista ante el asombro de Risto Mejide.

Risto no dudó en mostrar su espanto ante la noticia, y se pronunció: "Esto es absolutamente delirante", sentenció Mejide. Montero continuó: "Además, le acusa de tener vínculos con el narcotráfico marroquí".

El presentador aprovechó su programa como altavoz para denunciar este tipo de comportamientos en ciertos medios de comunicación. Una respuesta que fue muy aplaudida en redes sociales, por salir en defensa de Begoña:

"Es triste, es muy triste, que este tipo de declaraciones acaben salpicando a todos los medios, incluido este, no me voy a excusar. Pero es que hay que denunciar que esta gente siga diciendo estas barbaridades", sentenciaba.

"Se puede atacar a alguien por sus decisiones, por su política, por su acción de gobierno y es perfectamente lícito, y es hasta sano. Ahora bien, decir esta barbaridad que se ha dicho sobre la persona que, además, no es ni siquiera el presidente del Gobierno me parece algo inaceptable" aseveraba Mejide.

Risto Mejide y su nueva etapa

El pasado 29 de noviembre, el publicista cumplía 48 años, en un momento bastante convulso. Risto Mejide compartía con sus seguidores en Instagram una publicación donde hablaba del momento en el que se encontraba. En ella aseguraba que "lo mejor estaba por venir".

Además, en dicha publicación aprovechaba para dar gracias por todo lo que la vida le había dado:

"Una familia que me quiere y que me apoya, dos hijos que son mis verdaderos y únicos amores. Amigos fieles y leales que son de lo bueno, lo mejor. Una profesión que es mi pasión y con la que aprendo y disfruto todos los días", escribía el presentador.

Tras su ruptura con Laura Escanes el pasado mes de Septiembre, el publicista asegura que aún le queda mucho por descubrir. Y sobre todo, como él remarca en el post: "amar sin prisa".