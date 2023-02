Risto Mejide, impactado por una muerte que no esperaba: ‘Me cuesta’

Risto Mejide sabía que afrontaba una entrevista complicada cuando Gloria Trevi aceptó sentarse en Viajando con Chester para abrirse en canal y contar lo mal que lo ha pasado en la vida.

Su vida no fue nada sencilla y, en el programa de Cuatro, la cantante quiso explicar todo ello al detalle. Risto asistió a una de las entrevistas más duras en los años que lleva invitando a personajes famosos en su icónico sofá.

Su paso por prisión y la pérdida de su hija al poco tiempo de nacer son dos temas sobre los que les cuesta mucho hablar.

A finales de la década de los 90 tenía una relación con el productor Sergio Andrade, padre de la pequeña. Este fue acusado de abuso, maltrato y violación de chicas menores de edad, a las que prometía todo el éxito del mundo.

Risto Mejide se queda en shock: “Me cuesta repetirlo”

Previa a esta detención, nació su hija Ana Dalay, aunque acabó falleciendo. “Se han dicho las cosas más horribles… pero las más horribles, que me cuesta repetir. A mí me cuesta”.

“En el momento que vi a mi hija y entendí por qué tú como mamá cuando tienes a tu hijo es algo. Mi razón se puso rara, en shock”, echaba la vista atrás Trevi.

“Yo no me di cuenta ni siquiera cuando se llevaron a mi hija. Cuando hablé con la persona a la que el tipo (Sergio Andrade) le pidió que se llevara a mi hija, me dijo: «la llevé a un hospital, le hicieron su acta de defunción, me dijo que se había muerto de muerte de cuna»”.

La invitada de Risto Mejide expuso que “todo lo que me dijo fue algo que el señor le pidió que me dijera, pero ella era otra persona que estaba aterrada. Creo que fue muerte de cuna, pero que yo lo haya podido ver con doctores, que me lo hayan podido decir, no”, sostenía rota de dolor.

“Imagínate que te están denunciando de ser una depredadora de niños”

A los dos meses, Trevi entró en prisión acusada de ser cómplice de engañar a las víctimas de Sergio Andrade.

Tras la muerte de su hija, aún estaba impactada por ello. “Yo había perdido a mi hija dos meses antes… Entonces cuando a ti te amputan las extremidades… no sientes un granito… yo no sentía… no me importaba. Cuando me ficharon salí en la foto sonriendo porque pensé en mis padres y no quería que me vieran asustada”, contaba en el Chester.

Sin duda, ese fue un relato desgarrador. “Primero imagínate, que te están denunciando de ser una depredadora de niños… porque en Brasil así fue la noticia: niños. Y ahí lo que había eran miles de madres…”, proseguía.

Cuenta Trevi que “gracias a Dios me tenían separada porque si no me hubieran linchado. Ahí me di cuenta de que no podía decir que era la más infeliz porque había mujeres que escasamente habían visto rayos de luz de felicidad…”, relataba ante un impactado Risto.

Dio a luz por segunda vez dentro de prisión

Gloria Trevi pasó cuatro años en prisión, dos de ellos en Brasil. En la cárcel dio a luz a su hijo Ángel, según su relato, un hijo de su ex porque los funcionarios le obligaron a mantener relaciones con él.

La pareja estuvo 17 años junta, unos años en los que fue todo un calvario para ella. “Empecé a vivir con manipulaciones, golpes, gritos, abusos, castigos… fueron 17 años de humillaciones”, lamentaba.

Tras ese largo tiempo presa, un juez sentenció que no había bastantes pruebas contra su persona y la puso en libertad sin cargos. Fue una entrevista que seguro que Risto no olvidará jamás.

