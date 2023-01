Risto Mejide, detrás de una exclusiva que perjudica a la infanta Elena

Risto Mejide ha dado un paso adelante y se ha atrevido a entrevistar a uno de los aristócratas más famosos del país. Estamos hablando de Cayetano Martínez de Irujo, quien ha decidido romper su silencio en Viajando con Chester. El programa ha vuelto con fuerza y con unos invitados estelares, por eso está teniendo tanta repercusión.

Risto Mejide ha conseguido que Cayetano regrese a la televisión y lo más importante es que ha confesado cosas que nadie conocía. Más allá de comentar sus problemas personales o la conexión que mantenía con su madre, ha hablado abiertamente de la infanta Elena. La exclusiva que ha dado le afecta de forma directa: ha contado el motivo por el que se alejó de ella.

| GTRES

Risto está detrás de esta exclusiva tan particular, hasta ahora nadie sabía por qué el aristócrata rompió con la infanta. El jinete y la primogénita de Juan Carlos y Sofía mantuvieron un romance que, aunque fue breve, se caracterizó por su intensidad. De hecho, Cayetano ha destapado el calvario que le supuso esta relación que estuvo siempre en boca de todos.

Risto ha conseguido que su invitado confiesa muchas cosas, como por ejemplo el papel que jugó la Casa Real en su vida. Escribió un libro y habló de la infanta Elena, atrevimiento que no le sentó bien a los reyes porque lo consideraron una ofensa. Elena de Borbón, según Cayetano, quería conservar esta historia en secreto el máximo tiempo posible.

No es para menos porque una unión entre la Casa Real y la Casa de Alba estaba destinada a ocupar horas y horas de televisión. Mejide ha sido uno de los pocos presentadores que ha logrado entrevistar a uno de los dos protagonistas. Hasta la fecha el tema había sido un secreto a voces, pues ningún medio quiere hablar más de la cuenta y crear problemas.

Risto Mejide acaba de descubrir toda la verdad

Risto ha conseguido la versión definitiva y lo ha hecho gracias a la generosidad que el jinete ha tenido con él en Viajando con Chester. El mismo Cayetano Martínez de Irujo ha comentado el calvario que le supuso su relación con la infanta. “Me di cuenta de que no estaba luchando para salir de una celda educacional tan fuerte como la mía para meterme en una mucho mayor”.

| EuropaPress

Mejide se ha quedado sin palabras al comprobar que su invitado estaba siendo demasiado sincero y se lo ha agradecido. El hijo de la duquesa de Alba ha seguido hablando y no se ha dejado ningún detalle en el tintero porque quiere liberarse. Reconoce que estaba oprimido por formar parte de una de las familias más importantes de España y entrar en la realeza era algo más grande.

En los tres meses que duró la historia, Cayetano recibió presiones, sobre todo de su familia, que le empujaban a tirar adelante con la relación. Solamente su hermana Eugenia se mantuvo imparcial, mientras que su cuidadora le aconsejaba que “no has nacido para ser segundón”. El jinete confiesa que “fue difícil salir de ahí, pero al final tuve fuerza para decir esto no es lo mío”.

Risto Mejide descubre la verdad sobre la infanta

Risto tiene claro que doña Elena no es como el público piensa, al menos no es tan seria como otros quieren dar a entender. Cayetano no duda en calificarla como “una grandísima persona” y asegura que es más humilde de lo que parece. Su historia no funcionó porque no se dieron las circunstancias óptimas, pero nada más.

Mejide ha empezado su programa por todo lo alto y la audiencia le ha recibido bien. Es un espacio muy deseado y el público estaba deseando que volviera. El publicista es un gran entrevistador y siempre descubre la noticia que se propone.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp