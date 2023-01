Brutal respuesta de Piqué a Shakira tras la canción: 'El Casio es de por vida'

Sabíamos cómo era, no es una sorpresa. Excéntrico y siempre protagonista, Gerard Piqué no quiso esperar ni 24 horas a responder en la última sesión de Shakira. El de Bonanova no dejó pasar la ocasión y entró directamente al juego. Y de qué forma.

Durante el directo, Gerard Piqué mostraba que llevaba un reloj Casio en su muñeca y no se quedó callado.

| Twitch

Pero vamos por partes. En uno de los directos de la Kings League, Piqué, desatado, aprovechó para explicar que Casio había llegado a un acuerdo con la propia Kings League para ser patrocinador. "Hemos llegado a un acuerdo con Casio. Os lo digo en serio, tenéis relojes para todos", empezó Piqué. Una alusión clarísima a la canción de Shakira con Bizarrap, donde esta comparaba su pareja actual, Clara Chía, con un reloj de la marca Casio.

Pero Piqué fue más allá. Los que le conocen, saben que no es de los que se muerde la lengua. No lo hacía cuando era jugador y no lo hará ahora. "Os digo una cosa, el reloj Casio es de por vida. Es un gran reloj", añadía un desatado Piqué.

El domingo, con un Twingo

El speech de Piqué proseguía y, minutos después, volvía a recordar la canción de Shakira. Ahora, sin embargo, ya no hablaba de la alusión al Casio, sino que lo hacía de la referencia al Renault Twingo.

"He cerrado un acuerdo con Renault. El domingo vendré con un Twingo y con un payaso al lado. ¿Qué ocurre? ¿No puedo cerrar acuerdos personales?", añadió Piqué.

En este caso, el ex del Barça contraatacaba a la frase de Shakira que aseguraba que "has cambiado un Ferrari por un Twingo y un Rolex por un Casio". La guerra está servida.

El éxito de Shakira

Con poco más de 24 horas, la Music Sesiones #53 de Shakira con Bizarrap cuenta con nada menos que 87.000.000 de reproducciones y ha conseguido el récord de reproducciones en un debut de música en español en Spotify. Un éxito sin apenas precedentes donde Shakira no se ha estado de nada y ha roto contra Piqué.

Eso sí, la canción no ha estado exenta de polémica, ya que en las primeras horas ya se le ha acusado de plagio y varios sectores han lanzado una campaña para boicotear la canción de Shakira.

Han sido muchos usuarios los que han aprovechado las redes sociales para 'defender' a las marcas Casio y Renault.

