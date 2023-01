La reina Sofía recibe un nuevo mazazo días después de despedirse de su hermano

Están siendo unos días muy complicados para Doña Sofía. Y es que el pasado 10 de enero, su hermano, el exrey Constantino II de Grecia, falleció como consecuencia de un derrame cerebral que sufrió unos días atrás.

La pérdida de su hermano ha sido un gran golpe para la madre del rey Felipe VI, ya que no se esperaba que fuera a suceder Como era de esperar, Doña Sofía no dudó en viajar hasta Atenas (Grecia) junto al resto de su familia para darle el último 'adiós' al último rey de los helenos.

No obstante, ahora, a este varapalo se le ha sumado otro en su vida, uno muy diferente y del que todo el mundo está hablando...

| Europa Press

El nuevo golpe que ha sufrido Doña Sofía en su peor momento

En estos momentos, Doña Sofía continúa en la ciudad griega tras haberle dado el último 'adiós' a su querido hermano. El motivo de ello es que la abuela de Victoria Federica quiere seguir al lado de los suyos, ya que la pérdida del exrey de Grecia le ha afectado considerablemente.

Desde luego, no está siendo tarea fácil para la mujer del rey emérito asimilar la tragedia familiar. Y mucho menos ahora, que no puede evitar preocuparse de otro asuntillo que la pone directamente en el punto de mira de los medios.

Y es que la nueva serie de Atresplayer, Cristo y Rey, está siendo todo un éxito. Es cierto que la producción de Daniel Écija se centra exclusivamente en el tormentoso matrimonio entre Bárbara Rey y Ángel Cristo, no obstante, también se habla de la figura de Juan Carlos I.

Imposible olvidar que la actriz mantuvo un affaire con el mismísimo marido de Doña Sofía, ya que a día de hoy sigue siendo un escándalo. En general, la vida de la madre de Sofía Cristo suscitaba bastante interés, por ello, decidieron homenajearla hasta con su propia serie y todo.

Con motivo de esta producción, en el día de ayer, 19 de enero, Rey fue la invitada estrella de Y ahora Sonsoles. "Él me vio en la tele y se prendó de mí, claro. Por supuesto, fue así, pero nos teníamos que conocer, ¿me entiendes?", dijo la vedette.

Doña Sofía fue testigo de que la actriz todavía recuerda con mucho cariño la historia que tuvo con el rey emérito. "Era muy atractivo, estaba muy bien. Yo podría cantar la canción esa de Julio Iglesias: 'Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo'", bromeó.

Otro de los detalles que contó Bárbara Rey en el programa de Sonsoles Ónega fue que el marido de la reina Sofía era un hombre con diferentes facetas. "Era distinto, también hay que reconocer que su posición, ser quien era... Iba por temporadas".

"A mí no me gusta ofender a nadie, ¿me entiendes? Pero vamos, yo creo que él a mí en un momento me tuvo mucho cariño. Si me quiso o no... Yo creo que en una temporada grande, sí, pero claro, yo sabía que no podía aspirar a otra cosa", reveló.

En cambio ella, como confesó, sí que sintió amor por el marido de Doña Sofía. "Yo sí, le he querido mucho. Lo que pasa que nosotros teníamos un pacto desde el principio, él tenía su vida, yo tenía la mía, sabíamos que no podía haber otra cosa", explicó Rey.

| Gtres

A la luz más detalles del romance que hubo entre Bárbara Rey y Juan Carlos

No obstante, como la misma madre de Sofía Cristo aseguró, su relación con el marido de la reina Sofía terminó cuando conoció al que fue su esposo, Ángel Cristo. "No es que se rompiera, es que en cuanto yo conocí a mi marido ya no le volví a ver", afirmó.

Eso sí, esto no fue un impedimento ni mucho menos para que ambos cortaran de raíz el contacto. "Estando casada me llamó por teléfono en muchas ocasiones. En plan amistoso ¿eh? Y siempre tenía la consideración de preguntar por mi marido y por mis hijos".

"Alguna vez me decía que se acordaba de mí, ese tipo de cosas, pero yo le contestaba que tuviera cuidado y que no me dijera nada así porque... Había varios teléfonos en casa y los podías descolgar y escuchar. Pero personalmente no volví a verle", aclaró.

