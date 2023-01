La reacción de Ana María Aldón al descubrir la última hora de Ortega Cano

Ana María Aldón ha sido testigo de los momentos más importantes de la vida de José Ortega Cano, pero ahora quiere alejarse de él. Acaban de divorciarse y la situación todavía está tensa, por eso no quiere hacer declaraciones contra el torero. Sin embargo, muchos rostros de Telecinco, entre los que se encuentran Terelu Campos, aseguran que tiene información.

Ana María Aldón ha reaccionado bien a la última hora de Ortega Cano: acaba de inaugurar un museo en Madrid. El centro es un tributo a su carrera profesional, una carrera que en su momento quedó tapada por la gran sombra de Rocío Jurado. La cantante forma parte de la historia del torero y tiene su hueco en el museo, pero Aldón no quiere formar parte del proyecto.

Ana María ha tenido una buena reacción, prueba de ello es que ha permitido que su hijo José María esté presente en la inauguración. El problema es que ella no quiere saber nada de este asunto, por eso le ha pedido un último favor a su exmarido. No quiere que en el centro, situado en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes, haya fotos de ella.

Ana María ha tenido muchos problemas con los Ortega, su antigua familia política, y no quiere estar vinculada a ellos. Sabe que tienen mucha influencia en el torero y no tiene fuerza para luchar en otra guerra, así que se está evitando problemas. Eso no quiere decir que no se alegre por su exmarido, todo lo contrario y los hechos lo demuestran.

Muchos periodistas han resaltado la buena reacción que ha tenido Aldón, nadie esperaba que fuera a ser tan generosa. Es cierto que ha pedido que no usen su imagen en este centro, pero ha hecho algo para compensar: darle permiso a su hijo. Ella tiene la custodia del joven, pero le ha dejado que vaya al evento para demostrar que no quiere encontronazos con Ortega Cano.

Ana María Aldón se hartó de ver fotografías

Ana María siempre ha respetado la figura de Rocío Jurado, pero hubo un momento que marcó un antes y un después. Fue el principio del fin: Ortega reconoció en una entrevista que todavía seguía enamorado de la cantante. Esta confesión hizo daño a Aldón y a partir de ese instante todo empezó a cambiar: no miraba a su marido con los mismos ojos.

La diseñadora se ha convertido en un rostro muy popular y su figura pública genera mucha repercusión. Si hubiera dado permiso para que sus fotos estuvieran en el museo de Ortega muchos habrían ido a verlas. Pero no quiere darle ese gusto a la familia de su ex, piensa que no se merecen disfrutar de su éxito.

Aldón siempre ha asegurado que no le importaba ver fotos de la Más Grande en su casa, de hecho ella también era fan. El problema es que llegó un punto que todo era excesivo y empezó a hartarse, se sentía cada vez más molesta. Sabe que son recuerdos muy valiosos para Ortega y no quiere competir con ellos, de ahí que no quiera estar en las imágenes del museo.

Ana María Aldón ha sido la gran ausente

Ana María ha dado permiso a su pequeño para que acompañe a Ortega Cano en la inauguración del centro honorífico. Eso demuestra que ha tenido buena reacción y que se alegra de las últimas horas de su ex, siempre que sean buenas. Lo que no ha hecho ha sido presentarse ella, ha declinado la invitación y se ha ausentado del evento.

Aldón no quiere controlar los hilos de la familia, solamente quiere tomar las riendas de su propia vida. Piensa que ha estado demasiado tiempo en un segundo plano y ahora quiere aprovechar su momento.

