Raquel Mosquera ya no esconde de qué murió el bebé que esperaba

Raquel Mosquera ha tenido que recordar uno de los episodios más dolorosos de su vida. La viuda de Pedro Carrasco no ha tenido ningún problema en confesar de qué murió el bebé que estaba esperando.

A día de hoy, la peluquera se ha vuelto a convertir en uno de los personajes más relevantes de la prensa social de nuestro país. Y es que, después de la polémica entrevista que concedió hace unos días en el Deluxe, no se habla de otra cosa.

| Mediaset

Tras todo lo que Rociíto ha contado sobre ella en su serie documental, Raquel Mosquera decidió abandonar su retiro mediático para responder públicamente a la hija de 'la más grande'.

Pero, lejos de conseguir su objetivo, su visita a este conocido programa de Telecinco se convirtió en una auténtica pesadilla.

Y es que, después de contar su versión sobre lo que pasó la noche que el boxeador salió haciendo eses de la casa de Rocío y Fidel, varios de los colaboradores del formato destaparon una tras otra todas las mentiras que Raquel Mosquera ha estado contando durante años.

"Tienes un morro que te lo pisas. Se te ha pillado con el carrito del helado. Nos estamos dando cuenta de cómo nos has engañado durante años", sentenció Jorge Javier Vázquez, en pleno directo.

Por su parte, la entrevistada aseguró que se sentía realmente incómoda y que el programa le había organizado una encerrona con el único objetivo de manchar su imagen pública.

"Esto parece una encerrona en la que me queréis machacar, pero no lo vais a conseguir porque tengo buen corazón. Yo a Rocío la he querido mucho y he estado siempre a su lado hasta que conoció a la persona que está ahora a su lado".

Ahora, ha vuelto a salir a la luz una de las entrevistas que Raquel Mosquera concedió en el año 2014. En ella, la exsuperviviente habló sobre uno de los temas más dolorosos de su vida. Y es que, no tuvo ningún problema en contar qué es lo que pasó con su hijo.

Raquel Mosquera se abre como nunca

Raquel Mosquera no tuvo ningún problema en compartir con la audiencia de Telecinco uno de los momentos más traumáticos de su vida. En aquel momento, la revista Pronto publicó una información exclusiva sobre la relación de la peluquera y su pareja Isi.

Y es que, después de confirmar su noviazgo con este empresario nigeriano, esta conocida cabecera aseguró que la peluquera había perdido el bebé que estaba esperando.

| Telecinco

Aunque no fue hasta que se sentó en el plató del Deluxe cuando se despejaron todas las dudas. Semanas después de hacerse pública esta información, Raquel Mosquera se puso los cables del polígrafo para desmentir todos los rumores que se habían generado en torno a este tema.

"Raquel, ¿estás intentando de nuevo quedarte embarazada de Isi?", le preguntó María Patiño, antes de conocer la verdad acerca de su aborto.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

"He dicho 'no' porque ahora no puedo. En cuanto pase el tiempo del legrado que me hicieron, sí, por supuesto que vamos a ir a por el bebé", respondió la peluquera, dando algunos detalles sobre esta decisión.

Pero, sin duda, la pregunta que más sorprendió de su Polideluxe fue, precisamente, la que estaba relacionada con el supuesto aborto que sufrió Raquel Mosquera en 2014.

Y es que, según se publicó en aquel momento, sus planes de ser madre con Isi se vieron truncados tras perder a su hijo al final de su primer trimestre de gestación. Unos meses después, los cables de Conchita despejaron todas las dudas.

| GTRES

"Te has inventado que has sufrido un aborto?", preguntó la presentadora del formato, a lo que Raquel Mosquera contestó con un rotundo 'no'. "Además, me duele y mucho que se piense eso", aclaró la viuda de Pedro Carrasco, a continuación.

Después de unos segundo de tensión, por fin pudimos conocer la verdad acerca de este delicado tema. "Dice la verdad", aseguró la dueña del polígrafo. "No solo es verdad, sino que, además, he evitado que se supiese", aclaró Raquel Mosquera, zanjando la polémica.