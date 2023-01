Raquel Mosquera no aguanta más y confiesa qué está pasando con su hijo

Raquel Mosquera ha decidido romper su silencio y ha confesado ante todos sus seguidores de Instagram lo que va a pasar con sus hijos a partir de ahora.

No hay ninguna duda de que este 2022 no ha sido, precisamente, el mejor año para esta conocida peluquera. Y es que, desde que Rociíto decidió contar en su segunda docuserie los problemas que tuvo con ella tras la muerte de su padre, su vida no ha vuelto a ser la misma.

| Telecinco

Como era de esperar, y tras todo lo que desveló la presentadora, Raquel Mosquera decidió romper su silencio públicamente. Desde entonces, ambas mujeres comenzaron una guerra que parece no tener fin.

Pero, y a pesar de todos los problemas a los que se ha tenido que enfrentar, todo apunta a que la televisiva ha conseguido dar la bienvenida al 2023 de la mejor forma posible. Y es que, según hemos podido ver en sus redes sociales, la viuda del boxeador ha logrado hacer realidad uno de sus mayores sueños.

Raquel Mosquera sabe que su vida va a cambiar radicalmente

Raquel Mosquera es consciente de que su vida y la de sus hijos ya no va a volver a ser la misma después de la última decisión que ha tomado. Y es que, tras años compartiendo su vida con Isi, ambos han optado por formalizar su situación familiar.

El pasado 1 de enero, la tertuliana de televisión acudió a su cuenta de Instagram para felicitarle la navidad y el año nuevo a todos sus seguidores. Pero, lo que menos se imaginaba era que su pareja le fuera a pedir matrimonio por sorpresa.

| GTRES

"Hola, mis amores y mis corazones. Grabo este vídeo aquí sentadita porque mis hijos me han dicho que tengo que felicitar…", comenzó diciendo Raquel Mosquera, antes de que Isi entrara en escena con un anillo en la mano.

"A ver cariño, por favor, quiero decirte que soy muy feliz contigo y lo único que nos queda es casarnos. Si me aceptas este anillo…", aseguró el empresario, mientras que la televisiva despejaba todas sus dudas. "Ah, esta era la sorpresa", exclamó ella.

Raquel Mosquera no se hizo de rogar y rápidamente aseguró que aceptaba con los ojos cerrados. Además, y "si Dios quiere", en el año 2023 sus hijos van a poder ver a su madre vestida de blanco una vez más.

Como era de esperar, los seguidores de la televisiva no trataron en acudir a esta red social para dar la enhorabuena al futuro matrimonio.

"Mi enhorabuena y os deseo todo lo mejor porque te lo mereces, os lo merecéis tú, tus hijos y tu marido", le escribió una usuaria de Instagram, antes de asegurar que "el amor lo puede todo y es lo más importante del mundo".

Además, esta internauta ha querido dejar claro lo mucho que admirar a Raquel Mosquera: "Eres una mujer admirable, yo siempre digo que quiero tener una Raquel en mi vida".

| GTRES

"Un fuerte abrazo a todos tus familiares y a los de tu futuro esposo. Qué Dios os bendiga y os llene de felicidad y de salud, que es lo más importante", finalizó, mostrando también su apoyo "a los Flores-Moreno, a Ortega Cano y a la familia Mohedano".

Otros, en cambio, han optado por advertir a Raquel Mosquera de los peligros que le pueden acechar a partir de ahora: "Si te casas, hazlo con separación de bienes".

"Raquel, qué feliz se te ve. No necesitas casarte para ser feliz, ya lo eres. Has pasado muchas cosas y gracias a Dios lo has superado. Sé prevenida, has trabajado muchísimo y mereces estar tranquila y sin agobios económicos. Más vale prevenir. Es mejor no fiarse de nadie, solo de tu familia".

