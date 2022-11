Raquel Mosquera emociona a todos al confesar dónde viven sus hijos

Raquel Mosquera es historia viva de la prensa del corazón, su biografía ha aparecido en las portadas de las mejores revistas. En Sálvame le acusan de vender sus intimidades al mejor postor, pero lo cierto es que no ha tenido otra forma de sobrevivir. Según publica Lecturas, ha estado “asfixiada por las deudas” por problemas relacionados con Hacienda.

Raquel Mosquera se vio obligada a vender su chalet de Galapagar, una de las zonas más cómodas de Madrid. Ahora, según ha confesado ella misma, vive con sus dos hijos y con su marido en un piso de alquiler mucho más modesto. Asegura que es muy feliz y que no compra otra casa por opción propia, no quiere tener tantos quebraderos de cabeza.

Raquel explicó que con el dinero que había ganado en Galapagar había terminado de pagar el inmueble, algo que le preocupaba. “Me he quitado la pequeña hipoteca que me quedaba y estoy más tranquila, ahora nos hemos metido en alquiler. No queríamos meternos en una casa deprisa y corriendo”, le explicó a Emma García en Viva la Vida.

Raquel se ha instalado con sus hijos en una casa que está más cerca del centro de Madrid y también de su negocio de estética. Siguiendo su discurso, para ella es importante atender esta empresa porque de ahí proceden todos sus ingresos. Sin embargo, en Telecinco aseguran que siempre ha ganado mucho dinero con la prensa de corazón.

Mosquera ha conmocionado a todos porque lleva mucho tiempo hablando delante de las cámaras. Tiene muchos fans, pero también hay espectadores que le critican porque supuestamente ha mentido en asuntos importantes. Sí dice la verdad, según la periodista Gema López, cuando habla de la herencia de Pedro Carrasco, de hecho tiene pruebas.

Raquel Mosquera asegura que perdió sus derechos

Raquel promete que nunca quiso nada de su marido, simplemente intentó hacer justicia y cumplir con sus últimas voluntades. Insinúa que Rociíto se aprovechó de su estado para hacerle firmar un documento que poco tenía que ver con lo que quería Pedro. Sin embargo, Rocío presume de ser la heredera universal del boxeador, por tanto estaba en su derecho de hacer lo que quisiera.

Mosquera está convencida de que salió perdiendo en el reparto, que renunció a lo que le tocaba por derecho porque estaba mal. Dice que tiene pruebas, unos documentos que demostrarían que Pedro Carrasco había sido generoso con ella. La otra versión es que el boxeador no tenía testamento porque quería que su fortuna fuera padre Rociíto.

La peluquera decidió invertir lo que ganó tras la muerte de su marido en una formidable mansión, pero se equivocó por completo. Los gastos de esta casa se fueron acumulando y se sumaron a unos problemas que tenía con Hacienda. Por eso ahora vive en un piso, aunque supuestamente está buscando una casa para comprar porque ya se ha recuperado.

Raquel Mosquera presume de ser la mejor madre

Raquel tiene dos pequeños, Raquelita y Romeo, ambos viven con ella y forman una familia feliz, hasta ahí todo bien. El problema es que hizo una portada presumiendo de ser una madre estupenda y algunos lo interpretaron como una provocación. Hay quien piensa que todo lo hace para fastidiar a Rociíto, Jorge Javier Vázquez cree que “la odia”.

Mosquera tiene la conciencia tranquila, piensa que nunca ha hecho daño a nadie de forma consciente. Cree que lo mejor en estos casos es guardar silencio, por eso no quiere volver a Telecinco. Su última entrevista le dejó “un sabor agridulce” y no quiere disgustarse más.