Raquel Mosquera: cuánto ganará tras lo sucedido en la tumba de su marido

Raquel Mosquera está de plena actualidad porque le han acusado de estar aprovechándose de la memoria de Pedro Carrasco. Dicen que se ha paseado por muchos platós vendiendo intimidades, pero esta acusación no se ajusta a la verdad. El periodista Diego Arrabal ha podido hablar con ella y ha demostrado que todo lo que cuentan es mentira.

Raquel Mosquera ha charlado con el paparazzi a cambio de nada, no ha ganado ni un solo euro con la entrevista. También es cierto que Diego no ha hecho pública la conversación, lo que ha pasado se quedará en la más estricta privacidad. Los seguidores de Rociíto aseguran que no dará la cara de forma pública hasta que le ofrezcan un buen cheque.

| Telecinco

Raquel ha dejado claro que “necesita su tiempo”, cree que todavía “no es el momento” de conceder ninguna entrevista. Su última aparición en Sábado Deluxe le dejó un “sabor agridulce” y piensa que ahora necesita estar “tranquila y relajada”. Por suerte cuenta con el apoyo de Diego Arrabal, un profesional que conoce mejor que nadie cómo fue su historia de amor.

Raquel sabe mejor que nadie que podría ganar mucho dinero y posiblemente termine aceptando alguna propuesta. Lo que está claro es que no hablará con el Deluxe, quizá se siente en el plató de Emma García para estar más relajada. También es posible que conceda una entrevista en Semana o Diez Minutos, dos de sus publicaciones de referencia.

Mosquera está sobrepasada, lo que ha pasado en el cementerio es demasiado grave y no sabe cómo comportarse. Los restos de Pedro Carrasco ha amanecido llena de fotos de Rociíto y plagada de mensajes que no dejan bien a la peluquera. La hija del boxeador ha dejado claro que ella no tiene nada que ver con este asunto, quizá hayan sido un grupo de seguidores rebeldes.

Raquel Mosquera recibe la acusación más dolorosa

Raquel siempre ha contado con el apoyo de grandes periodistas, como por ejemplo Lydia Lozano o Antonio Montero. Ambos han sido testigos de su amor por Pedro Carrasco: era puro, real y sincero, pero eso no quiere decir que no sacara rédito. La estilista vendió muchas intimidades, reportajes que nunca contaron con la aprobación de la hija del boxeador.

| La Noticia Digital

Mosquera, según Jorge Javier Vázquez, “ha mercadeado” con su vida y con todas sus relaciones sentimentales. El presentador no entiende que se escandalice con Rocío, pues ella ha hecho cosas mucho más serias a cambio de dinero. Es cierto que se lucró de ciertos aspectos de su biografía, pero también lo es que lleva un tiempo en silencio.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

La viuda de Pedro ha rechazado varias propuestas para hablar porque sabe que lo sucedido es bastante serio. Han atentado contra la tumba del boxeador, un gesto que ha terminado con la poca fuerza que le quedaba. De momento va a centrarse en su negocio, que dice que funciona a las mil maravillas, y no tiene intención de ir a Telecinco.

Raquel Mosquera deja en silencio a sus críticos

Raquel, según cuentan en Telecinco, “solo habla cuando hay un cheque de por medio”, pero se equivocan. Diego Arrabal ha demostrado que de momento no se ha beneficiado del último escándalo, ha perdido bastante. Una entrevista así tendría un caché de más de 6.000 euros, pero ella no ha aceptado.

Mosquera asegura que es buena persona, que no tiene intención de hacer daño y que solo quiere contar la verdad. El problema es que esa verdad pone en un compromiso a Rociíto y en estos momentos es un rostro muy poderoso.