Raquel Bollo destapa el gran secreto de la muerte de Bernardo Pantoja

Raquel Bollo ha regresado a Telecinco de la mano de Mediafest, un programa que le ha dado la oportunidad de recuperar lo que perdió. El problema es que su experiencia en este espacio ha sido demasiado corta: se ha convertido en la primera expulsada. Los directores de La Fábrica de la Tele, productora del formato, pensaban que su presencia iba a suponer un revuelo.

Raquel Bollo no ha cumplido con las expectativas y el número de espectadores de Mediafest sigue siendo igual de escaso. Pero antes de subirse al escenario se pasó por el plató de Sálvame y allí demostró que es una auténtica estrella del corazón. Habló del tema del momento y desveló un secreto: la muerte de Bernardo Pantoja.

| La Noticia Digital

Raquel ha explicado que Bernardo llevaba una temporada bastante complicada, cree que es triste, pero piensa que es lo mejor. No estaba descansado y su familia tampoco: las visitas al hospital cada vez eran más frecuentes y más preocupantes. “Anabel es la que ha estado ahí últimamente comiéndoselo todo y está feo decirlo, pero ya no era vida para él”.

Raquel ha dado la cara por su amiga y ha dejado claro que se ha encargado de Bernardo Pantoja hasta el final. Está convencida de que a él “no le gustaría verse como estaba, es un descanso para él y para la familia”. Estas palabras están teniendo mucha repercusión y hay quien acusa a la diseñadora de ser poco sensible en este tema.

Bollo ha estado al lado de Anabel en todo momento y sabe lo que ha sufrido, por eso no considera justo que le critiquen. La influencer ha hecho todo lo que estaba en su mano y pagaba a dos enfermeras para que atendieran a su padre. Pero los problemas de salud que tenían eran demasiado serios y no pudo hacer nada más por él.

Raquel Bollo está desilusionada: ya no la quieren

Raquel ha sido completamente sincera en Sálvame y cabe la posibilidad de que su honestidad le haya jugado una mala pasada. Después de sus declaraciones ha actuado en el Mediafest y el público ha decido que abandone el concurso. Solamente ha estado una gala y eso que era uno de los fichajes estrellas, por algún motivo ya no la quieren.

| GTRES

Bollo, antes de subirse al escenario, dejó claro que Junco, viuda de Bernardo Pantoja, siempre había tenido su hueco. Promete que “se le ha respetado” y que “había buen rollo con ella” en todo momento, por eso no entiende los últimos revuelos. Hay quien dice que Junco no ha podido despedirse de su marido como a ella le hubiera gustado, le señalan como víctima.

La ex de Chiquetete ha dejado claro que su regreso a Telecinco todavía es momentáneo, aunque no descarta hacerlo definitivo. Sálvame necesita recuperar a sus colaboradores veteranos para tomar las riendas y volver a liderar las audiencias. Sin embargo, Bollo no sabe si aceptar la oferta porque sufrió mucho en el programa.

Raquel Bollo habla del reencuentro familiar

Raquel siempre ha hablado de los Pantoja en un tono muy neutro y en esta ocasión ha seguido la misma línea. Asegura que no sabe cómo se encuentra la relación entre Kiko Rivera y su madre. “Yo lo que quiero es que se encuentren ya, que se den un abrazo y que se adoren como se han adorado”.

Bollo prefiere mantener las distancias con Telecinco porque sabe que colaborar con ellos es un arma de doble filo. Es cierto que le ofrecen un gran sueldo, pero lo que tiene que hacer no es de su agrado. No quiere hablar de sus amigos, solo quiere opinar de los temas del momento y eso no es posible.