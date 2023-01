Ramón García y el vídeo que demuestra que lo suyo con Laura es serio

Bien se sabe que desde que Ramón García se separó de Patricia Cerezo, con quien tiene dos hijas en común, este no ha dado claras señales de querer volver a enamorarse. De manera que, mientras su exmujer rehacía su vida al lado de Kiko Gámez, el presentador, por el contrario, parecía haber cerrado la puerta al amor.

Y, por ahora, todo apunta a que es así, ya que, en estos momentos, el vasco no está pensando en volver a ilusionarse ni mucho menos. De hecho, está sumamente centrado en su vida profesional, sobre todo en el programa de televisión que presenta, En compañía.

Justamente, este espacio promueve ayudar a poner fin a la soledad de quienes lo necesiten, en concreto, personas de la tercera edad. Por eso, cada tarde, de lunes a viernes, Ramón García, junto a su compañera Raquel Martín Menor, llaman de forma aleatoria a un número para ofrecer a la persona interesada compañía.

Es en ese preciso instante en donde surgen los momentos más divertidos e incluso icónicos del programa. De hecho, eso es lo que sucedió ayer mismo, 3 de enero, pues acaba de filtrarse un vídeo en redes sociales en el que aparece Ramón García junto a otra mujer.

| GTRES

Laura, la mujer que ha protagonizado un divertido momento junto a Ramón García

Desde que Ramón García ejerce de presentador del programa manchego, En compañía, lo cierto es que puede decir alto y claro que cuenta con una gran cantidad de anécdotas. Eso sí, tanto buenas como malas.

Para suerte del locutor, en esta ocasión, la experiencia ha sido positiva. Todo empezó cuando en el día de ayer, 3 de enero, él y su compañera, Raquel Martín Menor, decidieron llamar a un número aleatorio. Fue allí cuando contactaron con una mujer, cuyo nombre era Laura.

Eso sí, lo que prometía ser una situación de lo más cotidiana, lo cierto es que acabó convirtiéndose en todo lo contrario. Y es que ni el mismo Ramón García se esperaba que fuera a suceder lo que acabó pasando.

"Tú no eres Ramón García. No me engañes", empezaba diciendo la mujer en cuestión. Ante el impacto del presentador, ya que se había quedado sin palabras, la toledana fue quien le contestó. "No, no la engaña, de verdad, es Ramón García. Yo soy Raquel Martín Menor, el programa es En compañía.

No obstante, Laura no salió de sus trece, pues seguía manteniendo que no se trataba del vasco. "Pregúnteme cosas", dijo entonces el locutor con el propósito de que la invitada no dudase de él. "Sí soy yo, si pone la tele me verá con Raquel", proseguía.

"Me parece que es una broma", decía entre risas Laura. "¿No tiene la tele cerca, Laura?", insistía el presentador. Fue en ese entonces cuando Laura puso el programa presentado por Ramón García y afirmó que ya les estaba viendo.

"Ahora ya se lo cree, ¿no?", preguntaba el exmarido de Patricia Cerezo. "Es que me parecía la voz de otra persona", se justificaba. "Bueno es que a veces por el teléfono suena diferente".

Tras esta conversación, justo antes de despedirse, ambos presentadores le desearon un feliz año nuevo a su invitada.

| GTRES

El enfado de Ramón García con una invitada

Por otro lado, no solo Ramón García ha protagonizado momentos divertidos con este tipo de llamadas. Las hay algunas que han provocado que el vasco pierda la paciencia en más de una ocasión. Como justamente sucedió en julio del año pasado, que Ramón García protagonizó un cabreo histórico en el espacio.

La mujer de la llamada, lejos de ser como Laura, fue de lo más descortés con el locutor. "Déjame de tonterías, vaya usted a tomar viento fresco", le decía. "No cuelgue, que no es broma, que somos de la televisión", le contestó Ramón García.

No obstante, la invitada insistió en que no le gustaban esas "tonterías" para después dar por terminada la conversación. "A mí tampoco (me interesa) usted, buenas tardes". "Qué gente tan maleducada, qué asco, qué gente más maleducada", decía.

"Hay gente faltona y maleducada. Con todo el cariño y respeto, váyase a tomar por culo", estalló.

