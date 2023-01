Ramón García, mudo al descubrir los planes de la madre de sus hijas

Ramón García se ha quedado sin palabras al descubrir cuáles son los planes de futuro que tiene su exmujer. Y es que, a pesar de que tan solo han pasado dos años de su divorcio, Patricia Cerezo se estaría planteando dar un paso más en su nueva relación.

No hay ninguna duda de que Ramón García ha sido el que peor lo ha pasado con su separación. Después de casi 25 años de relación, el pasado mes de julio del 2021 el vasco tuvo que ver como todo lo que había construido se hacía mil pedazos.

Desde entonces, Ramón García decidió refugiarse en su trabajo y en sus seres queridos para intentar sobrellevar su divorcio de la mejor manera posible. En cambio, Patricia Cerezo consiguió rehacer su vida junto a un importante ingeniero de Telecomunicaciones de 45 años.

Tan solo unos meses después de hacerse oficial esta separación, la exazafata de TVE se dejó ver muy bien acompañada por Kiko Gámez, director de marca global y product marketing de la empresa de telefonía Tuenti.

Ahora, la exmujer de Ramón García ha decidido centrarse en su nueva relación y no se lo ha pensado dos veces a la hora de despejar todos los rumores que se han generado alrededor de ellos.

Ramón García no se lo puede creer

Ramón García se ha quedado totalmente mudo al escuchar las últimas declaraciones de su ex. Hace un par de días, Patricia Cerezo reapareció públicamente para asistir a un importante evento público organizado en el Teatro Reina Victoria.

Durante el photocall previo, los medios de comunicación de nuestro país tuvieron la oportunidad de hablar durante unos minutos con la exazafata de televisión.

Y fue precisamente en este momento cuando la exmujer de Ramón García resolvió una de las mayores incógnitas en relación con su actual situación sentimental.

"¿Va a haber 'sí quiero' pronto?", le preguntaron directamente a Patricia los reporteros que acudieron al evento. "No me lo he planteado la boda todavía, pero vamos avanzando. Progresamos adecuadamente", respondió ella dejando la puerta abierta de cara al futuro.

Llena de ilusión, la ex de Ramón García no tuvo ningún problema en asegurar que "la vida te da muchas sorpresas" y que jamás se hubiera imaginado que, después de "una relación tan larga como la que he tenido yo", iba a encontrar el amor de nuevo.

"Sentimentalmente, no entra en tus planes, pero todo fluye", dijo Cerezo antes de aclarar que su romance con Kiko Gámez "se está consolidando como una relación" y eso le produce "mucha tranquilidad y paz".

En cuanto a su separación de Ramón García, la modelo quiso dejar claro una vez más que, aunque ya no son marido y mujer, a día de hoy siguen teniendo una muy buena relación y que "todo está perfecto entre ellos".

"Aparte de querernos mucho, siempre nos hemos apoyado. No tiene nada que ver que ya no seamos un matrimonio para seguir siendo familia, pero la vida sigue", apuntó Patricia, a continuación.

Finalmente, los medios de comunicación que se encontraban en aquel evento no quisieron dejar pasar la ocasión para preguntarle a la ex de Ramón García por la nueva relación de su gran amiga, Paloma Cuevas, y el cantante Luis Miguel.

Pero lejos de lo que se esperaba, no tuvo ningún problema en pronunciarse al respecto. "Yo la veo muy bien, muy guapa. No puedo decir más, porque tampoco cuenta más", aseguró antes de citar una de las frases más repetidas de la socialité.

"Como dice ella, ni confirma ni desmiente. Yo repito todo el rato lo que ella diga", dijo la exmujer de Ramón García, a continuación. "Paloma se merece ser feliz. Está muy entregada a sus hijas, muy entregada a sus padres también, pues que la mimen y la cuiden, es bueno".

