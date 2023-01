Ramón García se lleva un disgusto al descubrir que lo suyo no tiene solución

Ramón García se ha quedado totalmente devastado al descubrir que este año las cosas no han terminado como él esperaba. Y es que, a pesar de la gran acogida que tuvieron las Campanadas de Ibai Llanos del 2021, todo apunta a que este año ha sido muy diferente.

Hace 365 días, los seguidores de este creador de contenidos se reunieron enfrente de sus ordenadores para dar la bienvenida al nuevo año. Ramón se ha llevado un gran disgusto porque ha descubierto que lo suyo no tiene solución. Ya no tiene tanto éxito como antes y su programa con Anne Igartiburu ha tenido una cuota muy baja de audiencia.

| Twitch

Ahora, y tras conocer los buenos datos de audiencia que registraron aquel día, el streamer ha decidido repetir la jugada, pero eso sí, con sorpresa incluida.

Y es que, tras el disgusto que se llevó Anne igartiburu hace unos días, Ramón García y el youtuber decidieron despedir este 2021 en la mejor compañía posible y no se lo pensaron dos veces a la hora de contar con su presencia.

Aunque, sin duda, uno de los momentos más destacados de la velada fue el alegato contra la violencia de género que el mítico presentador de El Grand Prix pronunció minutos antes de acabar el año.

"Que eso de una maldita vez se acabe. Que no pueda salir gratis como se está acabando con las mujeres. Es una petición que hago desde el corazón", dijo Ramón García, en pleno directo.

Ahora, Ibai Llanos y sus dos compañeros se han quedado sin palabras al conocer los datos de audiencia que han conseguido este año. Pero, todo apunta a que no son los esperados.

Ramón García admite que nunca se solucionará

Después de los buenísimos datos que consiguieron en 2021, lo que menos se esperaba Ramón García era que este año las cosas fueran a cambiar tan radicalmente.

Un usuario de Twitter ha querido compartir con el resto de esta comunidad una comparativa entre los datos que Ramontxu y el streamer han conseguido este año y las Campanadas del 2021. Está claro que el problema de Ramón no tiene solución, las cadenas privadas siguen teniendo más fuerza que él.

| Twitch: /Ibai

Y es que, aunque esta persona anónima ha dejado muy claro que "lo hicieron genial", también ha asegurado que "hay que decirlo todo: Ibai ha pinchado en espectadores".

Según el tuitero, en las Campanadas 21/22, Ramón García e Ibai lograron cautivar de media a unos 337.430 espectadores, llegando en el minuto de oro (23:59 h) a superar los 801.074.

En cambio, este año, y a pesar de la presencia de Anne, tan solo han conseguido de media unos 179.082 espectadores, llegando tan solo a 448.387 en el minuto de oro.

Ramón García se somete a la opinión pública

Como era de esperar, los usuarios de las redes sociales no han tardado en comentar los dispares datos que Ramón García y sus dos compañeros han logrado alcanzar en relación con el año pasado.

Algunos han querido echar un capote los presentadores al recordar que no se tratan de "espectadores" sino "aparatos conectados", aunque este dato no ha terminado de convencer a otros usuarios. "Independientemente, son la mitad de aparatos conectados…", le ha recriminado otro tuitero.

| Europa Press

Por otra parte, mucho han querido recordar que con el fin de la pandemia de coronavirus es normal que los datos sean totalmente diferentes, ya que, este año, muchas personas han optado por reunirse con sus seres queridos.

"Todo tiene un porqué. Ibai tiene un target muy joven y recuerdo que el año pasado hubo un toque de queda a la 1 de la noche. La gente estuvo más en casa y este año fue diferente, la gente pensaba en salir".

Aunque muchos consideran que la culpa es de Ibai Llanos. "Yo pensaba que subiría, pero es que Ramón García y Anne… Por mucho que sea costumbre verlos, a la gente le gustan cosas más actuales".

"Mi sobrino, que es fan de Ibai, me dijo anoche: 'si dan las campanadas las dos personas mayores esas, que no me acuerdo cómo se llaman'. Ahí ya me hizo dudar de si tendría tanto éxito o no. No es su target comercial", ha apuntado otro usuario.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para leer GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp