A Rafa Nadal se le escapa cómo se encuentra en realidad Xisca Perelló

Rafa Nadal cierra este año como uno de los más reveladores de su carrera y también de su vida personal. El tenista ha ampliado su familia junto con su mujer, Xisca Perelló, quien sufrió algunos problemas durante el embarazo.

Fue el 8 de octubre, cuando Rafa Nadal recibía la mejor noticia del mundo: el nacimiento del pequeño Rafa. Fue en el hospital de Palma, rodeado de todos sus familiares. Sin embargo, ahora tendrá que separarse de su familia para centrarse en carrera.

Rafa Nadal empieza la temporada como número 2 del mundo, detrás de Carlos Alcaraz. Y en una reciente entrevista con Manu Carreño ha hablado de todo lo que está sucediendo en su vida.

El tenista acaba de estrenar paternidad, como comentábamos, "De momento va bien, lo tengo por aquí durmiendo, o sea, que no tengo problemas", mencionó.

Manu Carreño ha querido saber si es diestro o zurdo. A lo que Rafa Nadal no ha sabido responderle. "De momento va bien, lo tengo por aquí durmiendo, o sea, que no tengo problemas."

Tanto el balear como su mujer son muy dados de mantener un perfil bajo, en el que se han refugiado aún más durante esta nueva época como padres. La manacarí tuvo que ser hospitalizada durante unos días por unos problemas durante la gestación del pequeño. Sin embargo, los motivos de este pequeño contratiempo no trascendió a la prensa.

Rafa Nadal ha estado ahí para cuando lo ha necesitado su pareja y su pequeño, y viceversa. Aunque el tenista tuvo que ausentarse durante un tiempo para acudir a los compromisos deportivos y profesionales que tenía. Y lo seguirá haciendo durante este año.

"Soy un obsesionado de competir"

El periodista de la SER le ha preguntado sobre su retirada. "Siempre contesto con naturalidad. No lo sé, no sé lo que puede pasar mañana."

"Pero sé que sigo siendo feliz haciendo lo que hago. Estoy con ilusión de empezar una temporada nueva. Luego el físico, la cabeza y los resultados marcarán", planteaba.

"Soy un competidor y disfruto con eso. La gente se cree que soy un obsesionado de ganar y ganar. Y no, soy un obsesionado de competir", añadía.

Aunque, por lo que ha seguido contando, parece que tenemos Rafa Nadal para rato. "Mi objetivo es estar competitivo en todo lo que juegue. Llevo muchos años dosificando, a veces por obligación, y porque entendemos que es el camino adecuado."

Y es que nada para al mallorquín, quien entrena duro para poder seguir dando lo mejor de sí. "A pesar de las lesiones, seguimos en activo a una edad que pensábamos que no estaría, yo el primero."

La paternidad ha cambiado a Rafa Nadal

El tenista sabe que su vida personal es muy atractiva para muchos. "No hablo de mi vida personal, pues ya estoy suficientemente expuesto en mi vida profesional", comentaba Rafa Nadal en tono de disculpa.

"La forma en que cambiará mi vida o me afectará no la sé, porque no lo he vivido, no he vivido esa experiencia. Pero no creo que suponga un cambio en mi vida profesional", decía.

