Rafa Mora explica por qué ha dejado de estudiar Periodismo y enfada a todos

Rafa Mora se ha convertido en un colaborador habitual de Sálvame. Tiene claro que su trabajo está en televisión y por este motivo tiempo atrás dio a conocer que había empezado a estudiar Periodismo. Sin embargo, ahora hemos podido saber que ha dejado la carrera.

El extronista de MYHYV ha revelado las causas que le han llevado a tomar esta decisión. Y lo cierto es que le han llovido las críticas tanto de sus propios compañeros como incluso de los espectadores.

Rafa Mora ha dejado de estudiar

El novio de Macarena Millán ha vivido momentos muy tensos en el plató del programa, como cuando tuvo que justificar unas imágenes comprometidas de él. Pero ahora ha tenido que hacerle frente a una de las tardes en las que más ataques ha recibido. Y todo porque ha confesado que ha dejado la carrera de Periodismo.

Hasta donde sabíamos, se había matriculado en siete asignaturas del primer curso y las había aprobado todas con buenas notas. Y es que ha afirmado que “los exámenes los hacía sin despeinarme. Aprobé y estudiaba dos horas el día de antes”.

No obstante, ha contado que todo ese proceso “me costó un poco bastante. No es solo aprobar, es la cantidad de trabajos que hay que hacer durante el curso”.

Después, ha explicado su decisión de dejarlo: “Lo hice porque me di cuenta de que los mejores colaboradores de este programa no tienen estudios. Entonces, me dije: '¿Qué hago aquí agobiado con 39 años?'”. Además, “lo que estaba estudiando, para mi trabajo no me sirve para nada”.

“Me he dado cuenta de que no me motiva, no me gusta”.

Eso sí, ha admitido que ahora va a centrarse en los idiomas, concretamente en aprender inglés. De ahí que ha manifestado: “Cuando pueda, os daré a todos una charla en inglés”.

Rafa Mora provoca indignación

El exnovio de Tamara Gorro ha visto que sus argumentos para dejar de estudiar han generado muchísima indignación. Ha recibido duros ataques de algunos de sus compañeros. Este sería el caso de Miguel Frigenti, que le ha dicho: “¿Tú estudias en base a si un colaborador tiene o no carrera? Menuda personalidad”.

Ante este comentario, Rafa ha respondido: “Personalidad la mía, que hago lo que me salga de los cojines, digan lo que digan”. Pero Frigenti no se ha quedado callado: “Como siempre, la eterna copia de alguien. Estudio o no estudio porque Kiko Hernández no tiene carrera y le ha ido muy bien”.

Mora ha visto que Adela también ha decidido arremeter contra él. Lo ha hecho diciendo: “Es una frase hecha, pero es que el saber no ocupa lugar”.

El colaborador no solo ha recibido los ataques de sus compañeros, también de los espectadores. Twitter se ha llenado de mensajes en contra de él por lo que ha hecho y dicho sobre estudiar.

Ejemplos son comentarios como “No se puede dar voz a ignorantes como este. Luego dirá que para qué estudiar si los mejores influencers no tienen ni la ESO. Solo hay que verles contestar en realities sobre preguntas de cultura general”.

En esta misma línea encontramos: “Este ha querido hacer lo mismo que Matamoros, que dejó Derecho y se siente juez. Pues cree que dejar los estudios le hará sentirse director de Telecinco por lo menos” y “Le gusta mucho el aire fresco para quedarse estudiando. Y que lo diga así alegremente es de vergüenza”.

Pero es que hay más: “Madre mía. Qué pocas luces tiene este chico”, “Este con estudios y sin estudios es de lo peor” y “¡Qué ejemplo para la juventud! Así nos va”.