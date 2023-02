Publican las discusiones de Joaquín Sánchez con su mujer: ‘No puede ser’

Joaquín Sánchez no esconde las discusiones que mantiene con su mujer y se abrió un canal junto a ella este lunes en el plató de El Hormiguero.

Ambos fueron invitados para presentar La penúltima y me voy, la docuserie que han grabado y que cosechó buenos datos de audiencia el pasado jueves.

Joaquín Sánchez y su esposa han hablado en profundidad de cómo es su relación matrimonial. Antes de ello, el futbolista confesaba que su esposa estaba algo nerviosa porque era la primera vez que se sentaba en un plató.

Ante la pregunta que le ha cuestionado Pablo sobre el secreto de la felicidad tras más de dos décadas juntos, Susana ha sido muy contundente para explicarlo. “Llevamos 22 años de amor y paz”, sentenciaba en un primer momento.

Joaquín Sánchez no esconde que “discute todos los días” con su mujer

Eso sí, aparte de esta afirmación tan bonita de Susana, no ha escondido que el matrimonio discute todos los días, y este puede ser el secreto del éxito de la pareja.

“Discutimos todos los días, a todas horas, tú dices blanco, yo digo negro. Tú quieres lentejas, yo te pongo papas. Todos los días, a todas horas”, decía entre risas.

Mientras, Joaquín se excusaba asegurando que ella es la que busca bulla. “Ella es más cañera. Yo apaciguo un poco, voy sacando el capote. Te conozco bien y ya intento darte la vuelta”, decía Joaquín.

“El capote. ¿Qué capote sacas tú? La que te conozco bien soy yo a ti, no tú a mí. El capote lo tienes ya estropeado de tanto sacarlo”, le hundía su esposa.

Joaquín Sánchez confirma cuál es el secreto de la relación

El presentador también ha querido saber quién es el primero en pedir perdón tras estas discusiones: “Yo. Ella es más cabezona. Yo pido antes perdón”, sostenía el bético.

“No es que sea más cabezona, es que llevo razón, siempre llevo razón. Tú siempre estás liando la traca con todas las cosas que hacemos y no puede ser así. Claro Joaqui, es que después de 22 años no te enteras todavía Joaqui”, contestaba ella.

Asimismo, Pablo Motos le cuestionó por las cosas que más le alteran de él a su mujer. “El otro día me tuve que ir a trabajar y le dije que se tenía que quedar pendiente de las niñas. Llegan del colegio y si no te importa le preparas algo para cenar rápido, y la que estaba en casa cuando llegué era mi madre”, deslizaba Susana.

Eso sí, Joaquín no tardó en defenderse. “No, es que a mí se me complicó la tarde, y Carmen, como estaba allí al lado, le dije que se viniera porque yo tenía que ir a recoger un par de cosa. Pero gorda, yo me iba a quedar aquí en casa”, decía Joaquín.

El día que a Joaquín no le dejó su mujer salir de casa

Por si fuera poco, la pareja ha contado una simpática historia cuando Joaquín quería salir con sus amigos y Susana “no lo dejó”, aunque se aclaró primero esa afirmación.

“No es que no lo dejara salir, es que es una persona que él es muy flamenco. Entonces tú le tienes que agarrar, sino se te escapa”. Un día me dice “gorda voy a salir algo a tomar algo con mis amigos”. Y yo: “Muy bien, pues arréglate”, contaba Susana.

“Se arregla, se viste, se prepara, colonia y va a abrir la puerta”, continuaba Saborido. “Yo la verdad es que la vi muy relajada. Qué bien se lo ha tomado, pensé”, contaba el futbolista.

La esposa de Joaquín desveló por qué no podía salir. “Va a abrir la puerta y dice, «está cerrada». Y yo sí, está cerrada la puerta, la reja y todo, ahora busca las llaves para salir”, sentenciaba provocando las risas del público de El Hormiguero.