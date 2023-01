'El Programa de Ana Rosa' termina con Ana María Aldón usando una sola frase

Ana María Aldón no puede creer lo que le ha dicho una presentadora muy famosa de Telecinco. No es para menos la verdad porque, seguramente, el comentario que ha recibido la diseñadora por parte de este rostro conocido de la cadena de Fuencarral no le habrá hecho ni pizca de gracia.

La que ha metido la pata con la exmujer de Ortega Cano ha sido, nada más y nada menos, que Ana Rosa Quintana. La conductora de El programa de Ana Rosa la liaba parda en pleno directo al referirse a la gaditana con un insulto.

Eso sí, este desafortunado comentario que hizo la periodista no iba dirigido exclusivamente a Ana María Aldón, sino también a otra persona: Gloria Camila. ¿Qué fue lo que dijo la madrileña que causó tanto impacto y que dejó por los suelos a las mismísimas Ana María Aldón y a la influencer? Sin duda, os sorprenderá...

| EuropaPress

El insulto de Ana Rosa Quintana a Ana María Aldón

El nuevo rifirrafe entre Ana María Aldón y su exhijastra ha estado dando de que hablar recientemente en los programas televisivos de corazón, entre ellos, El programa de Ana Rosa. Todo este asunto comenzó con la inauguración del museo taurino de Ortega Cano en Sebastián de los Reyes (Madrid), que organizó la misma Gloria Camila.

La verdad es que nadie se imaginó que ese momento trajera bastante polémica. Y es que el evento terminó de la peor manera posible para la joven: en un abrir y cerrar de ojos le robaron su móvil. Pero lo más grave de todo este asunto es que, todavía a día de hoy, la misma hermana de José Fernando no ha podido recuperar su teléfono ni sus claves.

Ante esto, Ana María Aldón no dudó en pronunciarse en el programa Fiesta y, desde luego, su opinión fue clara. "Ella tiene que saber dónde está su móvil... Yo dudo que no se acuerde de sus claves porque yo sé cómo es ella con los móviles, controla muy bien el tema de la telefonía móvil", decía lanzando una pullita contra la joven.

Evidentemente, la hija del extorero no se quedó atrás y quiso contestar públicamente a la que fue su madrastra. "¿Ah si? ¿Y a ella... qué se le da bien? ¿Soy operadora o algo o qué?", revelaba.

Estos momentos fueron emitidos ayer, 24 de enero, en el espacio de Ana Rosa Quintana y, mientras se reproducían ambos vídeos, sucedió algo inesperado. Los micros se abrieron antes de lo previsto y pillaron a la madrileña decir el insulto "estúpidas".

Sin duda, un comentario que no dejó en muy buen lugar que digamos a las dos protagonistas implicadas. Pero, volvamos a la presentadora. Lo cierto es que esta, al ser consciente de que había cometido un grave error, inmediatamente pidió disculpas.

"¿Quieres aclararlo?", le preguntaba Joaquín Prat, su compañero, a la empresaria. "No, es que he dicho que hay cosas que son 'estúpidas'. Quiero aclararlo porque yo no estaba llamando estúpido a nadie de los que estaban allí, pero hay cosas que son importantes y otras que sobran y que parecen de niño pequeño", aclaraba.

| GTRES

La metedura de pata de la 'Reina de las mañanas'

Desde luego, no es la primera vez ni mucho menos que la 'Reina de las mañanas' ha sido víctima de los micrófonos abiertos. De hecho, les pasa a muchos presentadores, pero si la madrileña quiere evitarse algún que otro disgusto, lo mejor será que a partir de ahora vaya con pies de plomo.

Por otro lado, solo cabe decir que, sea cierta o no la justificación de la presentadora, lo cierto es con estas palabras dejó bien claro la opinión que tiene respecto a la disputa entre Ana María Aldón y la joven. Desde luego, a la periodista le parecen actitudes no propias de dos mujeres adultas

