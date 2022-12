Los problemas económicos de Rosa López que no dejan dormir ni a Chenoa

Rosa López pasará a la historia por ser la primera ganadora de Operación Triunfo, la cantante es una de las más queridas y recordadas de esa primera edición. Durante los primeros años tras salir de la academia, la fama y el dinero llegaron a la vida de la cantante, sin embargo, años más tarde descubriría toda la realidad.

Rosa siempre se ha caracterizado por ser una persona muy transparente y por no tener problemas en hablar sobre las situaciones que atraviesa. La granadina se ha sincerado como nunca, revelando los grandes problemas económicos que ha atravesado debido a malas gestiones.

Rosa López se sincera sobre sus problemas económicos

De la noche a la mañana, la vida de Rosa López pegó un giro de 180 grados. De ser una absoluta desconocida, a despertar el cariño y fanatismo de millones de españoles.

Operación Triunfo marcó un antes y un después en la historia de la televisión y en el imaginario colectivo de todo un país.

Este formato convirtió a 16 concursantes en estrellas de la música a nivel nacional. Rosa López se proclamó la ganadora de esta primera edición y como ella misma confesó, la cantante no estaba lista para todo lo que se le venía encima.

Sin embargo, toda la vorágine mediática en la que se vio envuelta la cegó por completo. Los años posteriores a Operación Triunfo fueron muy duros para Rosa, sobre todo a nivel mediático. La cantante descuidó por completo todo lo relacionado con el tema económico y no tenía ni idea de hacia donde iba.

Rosa decidió, finalmente, tomar las riendas de su vida y ver qué es lo que estaba ocurriendo con su dinero. La cantante se puso en contacto con un gestor y fue entonces cuando descubrió el pastel.

"Teníamos un gestor, y me dijo que tenía un problema con Hacienda, que no había justificado 80 millones de pesetas", relataba.

Fue entonces cuando descubrió a qué se debían los problemas económicos a los que tenía que hacer frente: “Seis años después (de salir) empecé a preguntarme cuál era el beneficio de que no pudiera hacer vida normal. En ese momento llamé a mi padre, me puso al día de todo y descubrí que le habían engañado. Le habían estafado con el cheque del premio de OT", confesaba.

Unas declaraciones que no habrán dejado indiferente a nadie, sobre todos a sus excompañeros de edición.

Rosa López afronta una etapa muy convulsa

La cantante reveló recientemente que para poder afrontar todos esos problemas tuvo que tomar decisiones muy drásticas. La ganadora de OT 1 tuvo que vender inmuebles para poder hacerle frente:

"Yo tuve una casa, un BMW X5, un chalé en Granada... Todo eso que conseguí lo tuve que vender en una época de mi vida. Ahora vivo en un pisito en el que tengo muy poco espacio, que compré hace años, aunque sigo pagando”, reveló.

"Lo que pasa que una artista tiene que decir que todo va perfecto, y que económicamente todo va bien… y no es así”.

A todo esto se le suma que durante los últimos años su carrera musical no ha estado en el mejor de los momentos. La artista ha tenido que ver cómo se quedaba sin discográfica donde poder editar su música. Y ella misma ha reconocido que, gracias al apoyo de sus fans, ha podido seguir adelante:

"Tengo una comunidad privada en Facebook con gente que paga 4,99 euros para ayudarme a ser artista independiente. Me ayuda muchísimo. No hay trabajos, no hay conciertos”, confesaba.

