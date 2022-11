La princesa Leonor, en apuros: destapan su historia de amor con un famoso

Leonor de Borbón es una de las jóvenes más influyentes del país y está sometida a mucha presión porque heredará el trono de España. Sus padres le han dado una educación exquisita, por eso le mandaron a Inglaterra para cursar sus estudios de bachillerato. Así consiguieron alejarla de la polémica y de un tema de rabiosa actualidad: su primer novio.

Leonor, según han contado en el programa Socialité, está ilusionada con un jugador de fútbol muy querido por todos. Estamos hablando de Pablo Gavi, jugador del Barcelona, un atractivo joven que solamente tiene un año más que ella. El citado medio asegura que la princesa tiene su carpeta del internado pagada de fotografías suyas.

Leonor está encantada con su nueva vida, no tiene que dar explicaciones y no está sometida a tanta presión. Pero no puede olvidarse de sus orígenes, por eso todas sus decisiones están estudiadas al detalle y cuentan con la aprobación de la Casa Real. En su momento se contó que tenía un novio que pertenecía a una buena familia, un inglés bastante guapo.

Leonor no ha hablado con ningún periodista sobre este tema, así que es muy complicado afirmar nada, pero en Telecinco tienen novedades. Aseguran que la princesa nunca ha estado enamorada, por eso la foto de su primer romance vale tanto dinero. No son pocos los que aseguran que está enamorada de Pablo Gavi y el rumor ya se ha trasladado a las redes sociales.

La hija de Felipe y Letizia se ha ganado el apoyo de gran parte del pueblo, pues siempre ha estado a la altura. Hay una diferencia abismal entre su comportamiento y el de sus primos Victoria Federica y Froilán. Estos últimos no dejan de protagonizar revuelos y la heredera nunca ha cometido un error, al menos de forma pública.

Leonor de Borbón recibe un regalo de su amor

Leonor ya no puede esconderse, en Socialité aseguran que hay muchos testigos: tiene un especial interés por Pablo Gavi. La situación ha llegado hasta tal punto que supuestamente el futbolista le ha regalado una camiseta firmada. La habría recogido Felipe en la última reunión que tuvo con él, cuando visitó a los jugadores de la Selección para darles la enhorabuena.

La princesa vive en Reino Unido y está a punto de regresar, por eso la expectación es máxima. En Socialité han jugado con la posibilidad de que conozca en persona a su supuesto amor, pero todo son teorías. Lo único que está claro es que su primer novio oficial será mundialmente conocido, la prensa está ansiosa por ponerle cara.

La prima de Victoria Federica es de la misma edad que Pablo, quien ya conoce al rey y tiene contactos bastante influyentes. El romance ocuparía todas las portadas, pero de momento hay que mantener la prudencia y ser cautos. No hay ninguna prueba, solo testigos que aseguran que la futura reina está muy ilusionada con el deportista.

Leonor está a punto de volver a España

Leonor volverá a España para pasar las fiestas navideñas con su familia y hará algo que no pudo hacer el año pasado. Visitará a su abuelo paterno, el padre de doña Letizia, para tomar dulces con él, como cada 6 de enero. Solamente faltó el año pasado porque tuvo que marcharse antes de tiempo.

Felipe VI, según ha salido publicado, está muy orgulloso de su pequeña, por eso visitó a Pablo. Las imágenes que han salido publicadas muestran una complicidad especial, algo que ha alimentado los rumores. Las pruebas que ha destapado Socialité son contundentes, pero hay que esperar.