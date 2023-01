Preocupación por los hijos de Dani Alves tras confirmarse la última hora

Dani Alves se ha convertido en el centro de todas las miradas tras salir a la luz su supuesta violación a una joven de 23 años. Y, aunque toda su familia lo está pasando fatal, no hay ninguna duda que para sus hijos está siendo toda "una pesadilla".

Hace unos días, los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de una sorprendente noticia: el futbolista ha sido detenido y acusado de haber violado, presuntamente, a una mujer en el lavabo de una discoteca de Barcelona.

Según la versión de la supuesta víctima, el pasado 30 de diciembre, el deportista "la forzó" a mantener relaciones sexuales en dicho local y, además, relató con todo lujo de detalles cómo se desarrolló dicha agresión.

Y, aunque Alves niega lo sucedido y asegura que fue ella la que se le acercó, la joven ha mostrado una prueba que podría ser crucial para esclarecer los hechos. Tal y como se ha podido saber en los últimos días, tiene en su poder un examen que se hizo horas después y que daría veracidad a su testimonio.

Ahora, y tras saber que esta mujer ha rechazado una posible indemnización y que solo quiere que "se haga justicia", el programa Fiesta ha tenido la oportunidad de hablar con varios miembros de la familia de Dani Alves.

Pero, sin duda, el testimonio más desgarrador ha sido el de la exmujer del deportista, Dinorah Santana. Y es que no ha tenido ningún problema en compartir con toda la audiencia de Telecinco cómo están viviendo sus hijos todo este escándalo.

Los hijos de Dani Alves, los más afectados por la polémica

Dani Alves está viviendo, sin duda, uno de los peores momentos de su vida. Y es que no solo ha sido acusado de violación, sino que además, ha tenido que ver como su imagen personal y su carrera dentro del fútbol se iban al traste tras salir a la luz este escándalo.

A día de hoy, el brasileño sigue en prisión y totalmente incomunicado a la espera de ver cómo se van desarrollando los acontecimientos. Por eso, sus familiares no han aguantado más y han decidido ponerse en contacto con el programa Fiesta para contar el infierno por el que están pasando.

Hasta la fecha, tan solo se había pronunciado Joana Sanz, actual mujer de Dani Alves. Pero este domingo 22 de enero, Marta Riesco desveló, en exclusiva, todos los detalles de su última conversación con Dinorah.

Según contó la reportera, la exmujer de Dani Alves todavía se encuentra en estado de shock por todo lo que ha sucedido. Además, después de asegurar que todavía "no ha tenido acceso" a él, esta mujer ha desvelado cómo se encuentra el futbolista.

"Su abogada dice que está triste, pero bien. Está él mismo arreglando todo con sus abogados", aseguró Dinorah. "Él le dijo a su abogada que me llamase para solucionar las cosas más urgentes. Ella dice que no puede contar nada".

Pero, sin duda, lo que a ella más le duele es el duro golpe que se han llevado sus dos hijos. "Está siendo una pesadilla. Es un shock para mis hijos, que son adolescentes. Lo están pasando muy mal".

También confirmó que la familia "está muy nerviosa" porque su abogada "no puede contarles nada", pero asegura que "está trabajando en el caso".

Además, la primera mujer de Dani Alves quiso poner la mano en el fuego por el padre de sus hijos y no tardó en aclarar que él "jamás haría esto". Y lo dice muy segura porque le "conozco desde hace 22 años y he estado 10 casada con él". "Me parece que es una pesadilla y que no está pasando", lamentó al final.

Por otra parte, este programa también se hizo eco de los próximos pasos que el deportista y su familia están dispuestos a dar en relación con su defensa.

El círculo más cercano a Dani Alves aseguró que su actual abogada "no está haciendo las cosas bien". Por eso, "han pedido un cambio de abogado" y quieren que, a partir de ahora, "su defensa caiga en manos de Andrés Maluenda Martínez".

